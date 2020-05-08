Нет и не может быть сделок

Вокруг закона о конфискации незаконного имущества

Аппарат президента Республики Армения коснулся распространяемой некоторыми СМИ информации о том, что между Президентом и премьер-министром Республики Армения якобы существует какая-либо сделка-договоренность вокруг закона “О конфискации незаконно нажитого имущества”. Аппарат главы государства назвал такие сообщения проявлением очередного абсурда, распространяемого определенными кругами.

“В ответ на информацию, распространяемую некоторыми СМИ, о том, что между Президентом и премьер-министром Республики Армения существует какая-либо сделка-договоренность вокруг закона “О конфискации незаконно нажитого имущества”, департамент по связям с общественностью аппарата Президента Республики Армении, учитывая запросы ряда средств массовой информации, сообщает:

Нет и не может быть никакой сделки. Вся эта дезинформация должна рассматриваться как очередная нелепица, которая регулярно распространяется некоторыми кругами. Люди или группы людей, которые специализируются на доходящих до абсурда теориях заговоров, пытаются стать большими “магами” конспираций.

Президент Республики неоднократно затрагивал необходимость решения экологических проблем на различных, в том числе международных, платформах, которые вышеупомянутые люди не могут понять по разным причинам. В результате они постоянно генерируют различную ерунду.

Что касается принятого Национальным Собранием закона “О конфискации незаконно нажитого имущества”, то, как мы уже сообщали, он находится в аппарате Президента. Соответствующие подразделения аппарата изучают закон, проводят юридические и другие профессиональные экспертизы, чтобы представить заключение Президенту Республики. В соответствии с Конституцией Президент выскажет свою позицию по этому закону в установленные сроки”, — отмечается в заявлении.