Государство готово разделить риски с инвесторами

Государство 22 мая, 2020 | Автор : admin

Стимулировать инвестиции в нынешний период турбулентных и непредсказуемых процессов, характеризующих в настоящее время глобальную экономику — задача не из легких. Тем сложнее стало это делать сейчас, когда в деловом мире бушует кризис, вызванный пандемией COVID-19. Все же, сколь ни сложна задача, она должна быть выполнена: экономике Армении, чтобы выстоять в кризис и выйти из него победителем, нужны инвестиции. Как их привлечь? Этому призвана служить программа, принятая на вчерашнем заседании кабинета министров.

Правительство Армении предлагает инвесторам совместное финансирование бизнес-проектов на паритетных началах. То есть на единицу капиталовложений, выделенную инвестором, со стороны правительства будет осуществлено встречное вложение капитала в равном объеме.

Такова вкратце логика принятого на вчерашнем заседании правительства постановления об утверждении “Первой программы, направленной на долгосрочное развитие”. Сама идея такой программы возникла тогда, когда стало понятно, что вызванный пандемией коронавируса глобальный экономический кризис продолжает углубляться и затянется на неопределенное, довольно длительное время, а следовательно, в сложившихся условиях следует искать действенные, часто нетрадиционные, креативные и инновационные решения.

Основу подхода к формулировке этих задач, стратегию творческого поиска решений еще несколько месяцев назад задал премьер-министр Никол Пашинян, заявивший, что нежданно-негаданно обрушившийся на экономику кризис следует рассматривать не только с точки зрения преодоления негативных последствий, но также в качестве шанса для ускоренного развития. “Кризис не должен нас сломить, мы должны стать сильнее и помочь всем тем, кто хочет стать сильнее, кто верит в свои силы”, — с такой формулировкой стратегии экономической политики на предстоящий период Никол Пашинян выступил чуть больше двух месяцев назад, на заседании правительства 19 марта. Тогда же он пояснил, что суть задачи не в том, чтобы восстановить докризисную экономическую ситуацию, сколь бы хорошей она ни была. Цели руководства Армении выходят далеко за эти рамки. “Мы поставили перед собой задачу руководствоваться гораздо большими амбициями при позиционировании после кризиса. И именно из этого исходит логика наших действий — мы должны реализовывать программы развития в течение этого времени. В течение этого времени мы можем больше сосредоточиться на принятой нами программе реформ и, конечно же, должны оказать серьезную поддержку экономике. И эта поддержка должна иметь логику развития”.

Сказанные два с лишним месяца назад слова вчера уже обрели плоть и кровь, воплотившись в принятый правительством документ, предназначенный к скорейшему исполнению. Беспрецедентная для Армении программа стимулирования инвестиций обсуждалась самым детальным образом, базируясь на тщательно изученных зарубежных примерах успеха и основах современной экономической теории. Изначальная идея о том, что в Армении существует значительное количество частного капитала, который и до кризиса с опаской шел в реальный сектор экономики, а после кризиса и вовсе не готов. Как стимулировать потенциальных инвесторов, как привлечь лежащий “мертвым грузом” капитал в дело, в бизнес проекты, в промышленные предприятия? Экономический и рыночный подход сам подсказывает эффективное решение: государство может разделить с инвестором риски, став на определенный период реализации инвестиционного проекта со-инвестором.

Утвержденный правительством документ под названием “Первая программа, направленная на долгосрочное развитие”, по сути, является первым этапом воплощения в жизнь такого подхода.

Кстати, на этапе разработки программы, консультируясь с бизнес-сообществом, авторы программы не только заручились продержкой предпринимателей, но уже есть целый ряд предварительных договоренностей. Так что, месяца через три, ожидается, что программа обретет определенные очертания в сфере реальной экономики, о которых уже можно будет доложить как о промежуточном результате.

На начальном этапе реализации программы правительство выделило на ее реализацию пять миллиардов драмов, однако по мере имплементации потенциал финансирования программы может увеличиться вплоть до 50 миллиардов драмов. Средства будет положены на специально созданный в Центральном банке инвестиционный фонд, управлять которым доверено Фонду национальных интересов Армении (ANIF) с целью привлечения и стимулирования инвестиций.

Работа ANIF будет заключаться в том, чтобы искать и находить потенциальных инвесторов, обладающих надежными проектами, инвестирование которых на условиях 50*50 (в равных с инвестором долях) будет осуществляться из средств инвестиционного фонда.

“На данном этапе программе предоставляется пять миллиардов и говорится, что эта программа имеет потенциал до 50 миллиардов драмов. Эти инвестиции должны управляться на определенных условиях. Одно из условий состоит в том, что правительство имеет в данном предприятии определенную долю и, в соответствии с некоторой международно принятой логикой, в какой-то момент государство отчуждает свою долю или соинвестору, или на каких-либо иных условиях. В целом, таков проект, который очень детально обсуждался, и мы пришли к такому решению: цель в том, чтобы стимулировать инвестиции в Армении. Надеемся, что это произойдет”, — подытожил предшествующие утверждению программы обсуждения премьер-министр Никол Пашинян.