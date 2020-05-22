“Айпост” — служба доставки электронной торговли”

Государство 22 мая, 2020 | Автор : admin

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении работает с руководством “Айпост” в направлении формирования нового видения национального почтового оператора. Планируется, что “Айпост” будет осуществлять также и службу по доставке электронной торговли. На онлайн-встрече, организованной Клубом экономических журналистов, об этом сообщил замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Степан Цатурян.

“Айпост” находится в подчинении нашего министерства. Это наш национальный почтовый оператор и имеет доступ по всей территории республики, до отдаленных сел. Мы работаем с руководством “Айпост” в направлении формирования их новой стратегии и нового видения. И здесь мы видим возможность формирования четкой инфраструктуры, чтобы “Айпост” стал структурой, обеспечивающей услугу электронной торговли, доставки с электронных площадок”, — сказал замминистра.

Цатурян заметил, что на международном рынке, например, Amazon, eBay, Aliexpress работают с другими компаниями, которые обеспечивают соответствующие инфраструктурные услуги. То есть можно выбрать товар, в то же время выбрать и время доставки. Таким образом, человек может заплатить больше, чтобы получить раньше. Цатурян отметил, что это инфраструктурная проблема, которую они имеет в виду видения “Айпост”.

Он отметил, что вследствие ситуации с пандемией многие малые предприятия были вынуждены прекратить свою деятельность. А хозяйствующим субъектам, имеющим определенную возможность электронной торговли, удалось не останавливать свой бизнес. Возможно, со стороны “Айпост” будет предложена платформа, чтобы магазины могли оказывать подобные услуги виртуально. Мы пока обсуждаем подходы”, — отметил замминистра.