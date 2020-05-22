Современный и по форме, и по содержанию

Культура 22 мая, 2020 | Автор : admin

Строительство нового здания Общенационального театра им. Соса Саркисяна продолжается даже в условиях чрезвычайной ситуации. Директор театра Арман Навасардян на строительной площадке представил объем проделанной работы и подчеркнул, что уже готова сценическая коробка.

“После долгого перерыва мы снова на стройплощадке нашего театра. Новостей много. Горовы коридоры и гримерные комнаты”, — отметил Навасардян. Он обратился и к внешнему виду театра, подчеркнув, что зачастую учреждения культуры узнают именно по их внешнему облику. “Сейчас ведутся работы по облицовке театра, используются армянские камни. У нас будет красивый, сделанный со вкусом современный театр и по форме, и по содержанию”, — заверил Арман Навасардян.

Театр “Амазгаин” был основан в 1991 году по инициативе великого актера Соса Саркисяна. Он действует на первом этаже Ереванского государственного института театра и кино, и до сих пор не имел собственного здания. Новое здание, предусмотренное для театра, строится на месте аварийного здания Финансово-банковского колледжа, расположенного по соседству с Ереванским государственным институтом театра и кино.