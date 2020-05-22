Баку провоцирует — Ереван предупреждает

“Азербайджан нарушил свои международные обязательства и заранее не сообщил о проведении учений, Армения и Арцах уже привыкли к такому поведению противника. Эти учения не привели к какой-либо напряженности у армянских границ, соответственно и у нас никаких изменений в процессе несения боевого дежурства не произошло. Если почувствуем, что вследствие учений возникла угроза безопасности Армении или Арцаха, без промедления будут приняты превентивные меры. Международное сообщество поймет, потому что мы заранее об этом предупредили. Изменений в боевом дежурстве с нашей стороны нет. Армянская сторона внимательно отслеживает проводимые Азербайджаном учения. В целом мы ожидаем от противника всего”, — заявил замминистра обороны Армении Габриэл Балаян, комментируя начавшиеся 18 мая в Азербайджане трехдневные масштабные учения, в которых задействовано порядка 10 тысяч военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Отметим, что согласно Венскому документу от 2011 года, если количество личного состава на учениях превышает 9 тысяч, то страны должны оповестить об этом ОБСЕ. Вместо Азербайджана, который просто пустил сообщение о маневрах в СМИ, оповестил международное сообщество о нарушении Баку международных обязательств Ереван. Минобороны Армении привлекло внимание ОБСЕ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) и всего международного сообщества к тому, что проведение Азербайджаном учений уже по заведенной им традиции происходит без предварительного оповещения. И это — грубое нарушение Венского документа 2011г. о мерах укрепления доверия и безопасности.

МО Армении обратило внимание на то, что сценарий маневров носит наступательный характер и расценило этот шаг Азербайджана как попытку обострить ситуацию в регионе. Ереван призвал Баку проявить сдержанность и уважать взятые на себя международные обстоятельства, а также предупредил — любая попытка стягивания вооружений или живой силы к границам Армении и Арцаха будет расценена как провокация со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Действия Азербайджана в очередной раз демонстрируют полное игнорирование не только международных обязательств, но и призывов сопредседателей МГ ОБСЕ и генерального секретаря ООН о соблюдении режима прекращения огня в условиях пандемии COVID-19. Наглый ответ МО Азербайджана о том, что “учения проводятся в рамках признанных на международном уровне границ” и “оповещение” опять же через СМИ, что учения будут проходить на линии фронта, — лишнее тому подтверждение. Заявление же о том, что Азербайжан ответит на провокации, свидетельствует о планах Баку спровоцировать, скажем так, определенную заварушку в зоне конфликта, а вину как обычно свалить на армянские стороны.

Примечательно, что учения охватывают также территорию граничащего с Арменией Нахиджевана, где давно уже хозяйничают турецкие военные. На официальном канале YouTube МО Азербайджана размещен видеоролик, демонстрирующий турецкие ракеты-носители многократного запуска (MLRS), размещенные в “стратегическом западном эксклаве”. Особого внимания заслуживает 300-миллиметровый TRG-300 Kaplan (Tiger), особенно в свете деликатного регионального военного баланса между Арменией и Азербайджаном, отмечает эксперт аналитического центра EDAM, профессор Джан Касапоглу в статье, опубликованной на сайте аналитического центра Jamestown Foundation. Отмечается, что с конфигурацией боеголовки в 105 килограммов ракеты Tiger имеют радиус действия до 120 километров и эффективный радиус около 70 метров, более тяжелая 190-килограммовая боеголовка (Блок-2) имеет дальность действия в 90 километров и эффективный радиус около 80 метров. Каксаноглу считает, что развертывание этого вооружения в Нахиджеване предоставляет азербайджанским военным планировщикам “некоторые ценные возможности для обхода своего регионального конкурента”. И все это имеет непосредственное отношение к 3-й полевой армии Турции. Азербайджанские ВС, отмечает он, могут начать наступление на столицу Армении, чтобы отвлечь армянские ВС, или “разрезать критические линии связи между Арменией и армянскими силами в Ацахе.

Так или иначе, а Армия обороны Арцаха привела к повышенному уровню боевой готовности личный руководящий состав, органы управления и обеспечения. Под руководством министра обороны и командующего АО Арцаха, генерал-майора Джалала Арутюняна различные подразделения АО приступили к реализации мероприятий по плану внезапной проверки: руководящие органы, объединения и воинские части провели учения, были конкретизированы боевые задачи последних, прозвучали доклады и разыграны различные фрагменты тактики условного боевого положения в нынешних условиях и при возможных развитиях. К практическим учениям был привлечен ряд военных единиц, которые, согласно выданным инструкциям, дислоцировались на местах, рассредоточились в районе огневых точек и приступили к выполнению дальнейших задач.

В эти же дни Минобороны Арцаха продемонстрировало видео полета ударного беспилотника, сообщив, что на военном полигоне “Тигранакерт” успешно состоялся заключительный этап испытаний беспилотника местного производства, спроектированного и модернизированного специалистами Арцаха и соответствующих подразделений Армии обороны. Согласно сообщению, беспилотник действует вне зависимости от различных дислокационных технических средств, имеет высокие возможности для маневрирования и огневого поражения, по техническим характеристикам не уступает подобным приборам ведущих стран и легко управляем. Отмечается, что в ближайшие месяцы беспилотная летательная техника будет запущена в серийное производство и займет полноценное место в системе обороны Республики Арцах.

В Армении тем временем на учебном полигоне имени маршала Баграмяна начались трехдневные широкомасштабные военные учения по подготовке и ведению действий артиллерийской бригады в оборонительных операциях. Цель учений — проверка возможностей командиров, штабов и личного состава по приведению подразделений в высокую боевую готовность, а также совершенствование практических навыков военнослужащих при действиях в полевых условиях. По информации МО РА, на первом этапе учений вооружение и военная техника были доставлены в военные лагеря. На завершающем этапе трехдневных учений будут проведены боевые стрельбы. В учениях задействованы оперативные-тактические ракетные пусковые установки и системы залпового огня “Смерч”.