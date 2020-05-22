Государство 22 мая, 2020 | Автор : admin

Ближайшая суббота — рабочий день, выходной день перенесен на 29 мая. В правительстве Армении это решение было принято еще 21 февраля 2020 года, согласно ст. 19 Закона “О праздниках и памятных днях Республики Армения”. В решении говорится, что правительство Республики Армения постановляет перенести рабочий день 29 мая 2020 года на субботу 23 мая 2020 года.

28 мая — День провозглашения Первой Республики Армения, нерабочий четверг. Следующая пятница устанавливается нерабочим днем, в итоге нас ожидают 4 выходных дня.\