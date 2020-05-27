Государство 27 мая, 2020 | Автор : admin

Решениями от 25 мая Кассационный суд РА полностью удовлетворил апелляции, поданные генеральным прокурором против обвинительных приговоров в отношении 9 человек по делу 1 марта 2008 года. Об этом на своей странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

В частности, Армен Авагян, Масис Айвазян, Карен Тарханян, Давид Агаян, Вардан Джангирян, Армен Шагинян, Давид Матевосян, Хачик Гаспарян и Самвел Арутюнян признаны невиновными, уголовные дела в их отношении прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

По делу Арама Барегамяна Кассационный суд частично удовлетворил иск генпрокуратуры и направил дело в суд первой инстанции на новое расследование.