“Старый Гюмри” представлен на ежегодном филателистическом конкурсе “Европа”

Культура 27 мая, 2020 | Автор : admin

Марка “Старый Гюмри” представлена на ежегодном конкурсе “Европа”, который уже стартовал, в номинации “Старейшие почтовые маршруты”.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО “Айпост”, в этом году Армения представлена почтовой маркой, изображающей старый Гюмри, который со многими своими маршрутами был первым культурным и политическим центром Армении в 19 веке. Автором дизайна марки является Давид Довлатян, дизайнер ЗАО “Айпост”.

Чтобы проголосовать за марку “Старый Гюмри”, необходимо посетить сайт конкурса. Голосование пройдет до 9 сентября 2020 года.

Марка, представленная Арменией в прошлом году, была посвящена теме “Интернационал. Европа 2019. “Национальные птицы’’ и была признана лучшей и выпущена в обращение. Марка выпущена в рамках ежегодного международного совместного издания “Европа” государств-членов Ассоциации почтовых операторов Европы (PostEurop). Автор дизайна марки — Ашхен (Мила) Хандзрацян, художник-дизайнер ЗАО “Айпост”.

Марки Европы нацелены на более тесное сотрудничество между европейскими почтовыми операторами, принимая во внимание продвижение филателии, подчеркивая общие корни, культуру, историю и цели европейских стран.