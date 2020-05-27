Необходима высокая индивидуальная ответственность

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве продолжает работу Комиссия по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения.

Очередное заседание комиссии началось с обобщения статистических данных о подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в стране, состоянии здоровья зараженных пациентов, общей эпидемиологической ситуации. Была представлена информация о процессе реализации мер по предотвращению распространения эпидемии, контроле за соблюдением установленных комендатурой правил и защитных мер, случаях административных правонарушений, контроле за режимом самоизоляции бессимптомных случаев.

Затем были обсуждены дальнейшая стратегия и меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Были затронуты вопросы, связанные с развитием потенциала системы здравоохранения и повышением осведомленности общественности, был представлен ряд предложений.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр еще раз подчеркнул, что для того чтобы жить параллельно с коронавирусом, необходимо проявить высокую индивидуальную ответственность и следовать установленным правилам. Премьер-министр поручил представить предложения по решению поднятых в ходе заседания проблем.