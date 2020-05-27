Помилованием Сафарова Азербайджан нарушил Европейскую конвенцию

Регион 27 мая, 2020 | Автор : admin

Действия Азербайджана в связи с вопиющим преступлением офицера азербайджанской армии Рамиля Сафарова являются нарушением двух статей Европейской конвенции о защите прав человека — таков вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вчера огласил решение по искам Айка Макучяна, друга Гургена Маргаряна, зарубленного топором в спящем состоянии азербайджанцем Рамилем Сафаровым в Будапеште, и родственников Гургена Маргаряна против Азербайджана и Венгрии.

В 2004 году Гурген Маргарян находился в столице Венгрии Будапеште для участия в учебной программе НАТО “Партнерство во имя мира”. Во время судебного процесса Сафаров отметил, что он совершил преступление, мотивированное ненавистью к Армении и армянам. Суд Будапешта приговорил его к пожизненному заключению. Тем не менее, в 2012 году Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где и был помилован.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ЕСПЧ, суд констатировал, что Азербайджан не обеспечил наказание за убийство на почве национальной ненависти, помиловав преступника, который не страдал никаким психическим заболеванием. Таким образом, государство нарушило полное наказание за посягательство на право на жизнь, создав основу для безнаказанности. Азербайджан параллельно с нарушением статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь) нарушил статью 14 Конвенции (запрет дискриминации). При этом подчёркнуто, что преступления Сафарова получили со стороны Азербайджана “одобрение и поддержку”, а помилование преступника после экстрадиции в Баку охарактеризовано как “неоправданное неисполнение” наказания.

В опубликованном на официальном сайте ЕСПЧ вердикте также даётся оценка самому деянию — убийству топором спящего человека, как преступлению, совершённому на почве ненависти по этническому признаку.

ЕСПЧ констатировал также, что нет ни одного подтверждающего факта, что власти Венгрии могли бы знать о дальнейшем оправдании Сафарова.

Податели исков не ждали финансовой компенсации: несколько дней назад в интервью они отметили, что главное — восстановление справедливости и осуждение Азербайджана. Они указали в иске компенсацию в размере 15 000 143 фунтов стерлингов (около 18 000 долларов) за 45-часовую работу двух адвокатов, проживающих в Лондоне. Именно столько по решению суда Азербайджан обязан будет выплатить истцам.