Мультфильм, посвященный празднику детей

Культура 03 июня, 2020 | Автор : admin

Музей Ованеса Туманяна к Международному дню защиты детей подготовил необычный подарок. На своей официальной странице в Facebook музей 1 июня опубликовал первый 2D анимационный фильм на основе детских стихов Ованеса Туманяна — мультфильм “Бусинка”.

В беседе с корреспондентом Арменпресс замдиректора музея Ашот Арутюнян сказал, что они сделают еще 15 прекрасных анимационных фильмов, которые будут размещены на онлайн-площадках музея для свободного просмотра. “В них большой образовательный потенциал. Детям предоставляется возможность, помимо книг Туманяна, с раннего возраста наслаждаться и красочными мультфильмами”, — отметил Арутюнян и добавил, что заказчиком мультипликационных фильмов является музей, их реализовала организация Interactive world.

Касаясь других онлайн-праздничных мероприятий, Арутюнян сообщил, что дети детско-юношеской инклюзивной театральной труппы “Ротонда” подготовили фильм, основанный на французской народной сказке “Отец Бонами”. Думаю, должен быть интересный фильм, мы его пока не видели, дети делали все самостоятельно”, — отметил он.

На онлайн-площадке музея планируется и новая программа цикла рассказов “Встреча из темного и светлого мира с Лилит”, которая будет представлена в новом павильоне. Это будет десятая юбилейная передача для Лилит. В рамках этой инициативы у нас будут и гости”, — сказал замдиректора. Арутюнян подчеркнул, что начинается обучающий и интерактивный туманяновский цикл.