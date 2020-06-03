Регион 03 июня, 2020 | Автор : admin

Соглашение “Между правительствами РА и КНР об устранении требования въездной визы для обладателей обычных паспортов по принципу взаимности” вновь вступит в силу 1 июня, но граждане Китая пока не смогут посещать Армению, сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян.

“Граждане Китайской Народной Республики пока не смогут посетить Армению — до тех пор, пока не будет изменено решение правительства о запрете въезда иностранцев в Армению”, — сказала Нагдалян.

Срок для временного приостановления действия соглашения “Между правительствами РА и КНР об устранении требования въездной визы для обладателей обычных паспортов по принципу взаимности” истекает 31 мая. С 1 июня граждане Армении, имеющие обычные паспорта, будут иметь право выезжать в Китай без визы. При планирования поездки граждане Армении до отъезда в Китай должны заполнить соответствующее заявление о состоянии здоровья, а по прибытии в Китай отправиться на 14-дневный карантин в указанном месте за собственный счет, говорится в заявлении МИД.