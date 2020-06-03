Имена недобросовестных кредиторов останутся в тайне

Государство 03 июня, 2020 | Автор : admin

По инициативе правительства парламент вчера обсудил во втором чтении проект закона О внесении изменения в Закон Республики Армения “О банковской тайне”.

Основной докладчик, заместитель председателя Центрального банка Нерсес Ерицян отметил, что поправками предлагается признать утратившим силу положение закона, дающее Центральному банку полномочие публиковать имена или названия недобросовестных кредиторов, передает АРМЕНПРЕСС.

Проект закона получил положительное заключение на заседании комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.