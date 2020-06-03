Что стоит за провокациями Азербайджана?

Ереван призывает Баку смириться с идеей мира и военного баланса сил в регионе и не нарываться на ответные “разрушительные удары

Официальный Баку не прекращает провокационные действия против Армении и Арцаха. Провокации одна за другой осуществляются как в информационном поле, так и на границах с армянскими государствами. Армия обороны Республики Арцах 23 мая пресекла попытку диверсионного проникновения со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Передовые подразделения АО Арцаха своевременно заметили продвижение азербайджанского спецназа и, нанеся потери, отбросили их на исходные позиции. Армянские военнослужащие в ходе перестрелки не пострадали.

Министерство обороны Арцаха призвало азербайджанскую сторону воздержаться от бесперспективной тактики искусственного нагнетания обстановки на линии соприкосновения, отметив, что в противном случае вся ответственность за возникшую напряженность ляжет на азербайджанскую сторону.

В те дни провокационную авантюру Азербайджана увязали как с проводимыми азербайджанскими ВС крупномасштабными военными учениями на линии фронта, так и с истерикой, которую вызвал в Баку тот факт, что инаугурация новоизбранного президента Республики Арцах прошла не в Степанакерте, а в Шуши. В Баку этот факт восприняли как удар ниже пояса. Полковник-лейтенант запаса Узеир Джафаров даже заявил о намерении приостановить свою деятельность в качестве военного эксперта, если Баку позволит армянам спокойно провести инаугурации в Шуши: “Это позор. Так не должно быть. Это фактически капитуляция. Нужно называть вещи своими именами. Мы должны были заявить, что если армяне проведут так называемую церемонию “инаугурации” нового главы армянских сепаратистов в Шуше, то Азербайджан выйдет из переговорного процесса. Но мы этого пока не сделали”.

Видимо, в Баку до сих пор не переварили факт освобождения в 1992г. Шуши — древней арцахской (а не азербайджанской) столицы от многодесятилетней азербайджанской оккупации. И проведение инаугурации президента Республики Арцах в Шуши стало для них мощной затрещиной, ответить на которую Баку попытался диверсией. Не вышло, но ни провала, ни потерь не признал. По странному стечению 26 мая в Сумгаите в ДТП погибают четверо азербайджанских военнослужащих.

Раздосадованный провалом Азербайджан 26 мая открывает огонь на нахиджеванском направлении, в результате чего в районе новых укреплений, строящихся армянскими ВС на межпозиционной территории, сгорела машина ВС Армении. Армянские военные не пострадали, а ответными действиями подавили активность азербайджанцев. Кстати, на территории Нахиджевана ВС Азербайджана 18-22 мая также проводили учения.

Вышедший через пару дней на авансцену президент АР Ильхам Алиев разразился очередной порцией территориальных претензий в отношении Арцаха и Армении и излюбленным тезисом о том, что “на первый план в мире выходит фактор силы”. Но армяне, вопреки ожиданиями Алиева, опять не испугались. Президент Республики Арцах заявил, что попытка применения силы станет губительной для Азербайджана: “Никогда не смейте говорить с нами языком силы!”. В ответ Баку разыгрывает спектакль. Сначала распространяет информацию о якобы имевшем место инциденте с применением крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которую бывший советник президента Республики Арцах Тигран Абрамян расценил как “крайне сомнительную” и никоим образом не находящую подтверждения. А потом “в бой” бросается министр обороны Азербайджана и обещает Армении разговор на языке силы и “полный разгром”: “Меры, которые будут предприняты, станут намного более сокрушительными и разрушительными по сравнению с 2015, 2016, 2018 годами”.

Ереван в ответ заметил, что своим хвастовством министр обороны Азербайджана фактически и окончательно признал, что инициатором апрельских действий 2016 года является азербайджанская сторона, в его лице и его главнокомандующего. “Более того, Гасанов признался, что они не очень довольны результатами апрельской войны, они не смогли решить поставленную перед ними задачу. Поэтому он лично ответит как за прошлые, так и сегодняшние слова и решения, и за пролитую кровь как армянских, так и азербайджанских военнослужащих. Напоминаем азербайджанскому военно-политическому руководству, что давно настало время для того, чтобы смириться с идеей мира и военного баланса сил в регионе. В противном случае Вооруженным Силам Армении со всей решимостью, профессионализмом и разрушительными ударами придется умножить результаты трехстороннего перемирия 1994 года и защитить единую безопасность Армении и Арцаха”, — отметила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Тигран Абрамян, до недавнего времени занимавший пост советника Президента Республики Арцах, комментируя происходящее, замечает, что, несмотря на звучавшие в течение недели из Азербайджана сообщения о неподтвержденных инцидентах и содержащие угрозы заявления, АО Арцаха, обобщая ситуацию за неделю, фиксирует довольно небольшое количество нарушений режима прекращения огня, а о других инцидентах информации нет. Получается, что, исходя из разных побуждений, Азербайджан стремится по крайней мере на этом этапе представлять существующую ситуацию “накаленной”. На этом этапе “накаленность” пока в пропагандистской плоскости. Для понимания же, является ли это анонсом или информационной подготовкой к активизации на передовой, необходимо проанализировать еще ряд обстоятельств, заключает Абрамян.

Нам пока остается лишь задаться вопросом, почему именно сейчас? Решил ли Баку воспользоваться длительным отсутствием в регионе из-за пандемии коронавируса мониторинговой группы Личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика? Действует ли Азербайджан самостоятельно или имеет какую-то поддержку извне? Может, это нужно Турции, которая готовит военную авантюру в Ливии? А может, еще какие-то внешние силы заинтересованы в обострении в зоне азербайджано-арцахского конфликта? Не раз отмечалось, что без определенных, я бы даже сказала, существенных гарантий хотя бы одной из внешних сил, имеющих в регионе свои интересы, Азербайджан не решится на крупномасштабные военные действия против Арцаха и Армении. А вообще-то странно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ никак не реагируют на взрывоопасные игрища официального Баку.