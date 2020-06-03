Возобновление воздушного сообщения планируется с середины июля

Государство 03 июня, 2020 | Автор : admin

Воздушное сообщение Армении, по предварительным подсчетам, будет возобновлено в середине июля. Об этом заявил вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян на онлайн-брифинге после заседания комендатуры.

“На ближайших заседаниях будет обсуждено планирование шагов, связанных с сектором туризма, и вопросы, связанные с возобновлением воздушного сообщения. Предполагается, что предварительные сроки открытия воздушного сообщения будут возобновлено с середины лета, то есть с середины июля”, — сказал Авинян, заверив, чтобудут разработаны соответствующие правила, которые могут максимально снизить риск распространения инфекции, когда речь идет о туризме.

Он также сообщил, что в Армении началось местное производство диагностических тестов на коронавирус, и 2 июня первая партия передана Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний.

“Мы также инициировали производство тестов в Армении, и уже началось производство на основе импортированных 100 тыс реагентов. 2 июня первая партия, 350 тестов, будет передана в НЦКПЗ”, — сказал Авинян.

По оценкам, Институт молекулярной биологии сможет ежедневно производить 3000-3500 тестов.