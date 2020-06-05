Новая жилищная программа для госслужащих

Государство 05 июня, 2020 | Автор : admin

С целью обеспечения жильем общественных служащих правительство утвердило порядок продажи квартир и автостоянок в комплексе многоквартирных домов, строящихся по адресу ул. Адонца №19/8.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по градостроительству Армен Гуларян отметил, что из 619 квартир комплекса в порядке, установленном настоящим решением, продаже подлежат 345, которые будут переданы бенефициарам, указанным в этом решении в 2 этапа: до 1 апреля 2023 года — 200 и до 1 августа 2023 года — 145 квартир.

Работы по распределению и продаже квартир и автостоянок в комплексе от имени Республики Армения организует и осуществляет Комитет по градостроительству.

По части этой программы у государства нет финансовых обязательств. На покупку квартиры могут претендовать также и сотрудники Постоянного представительства Республики Арцах в Армении, лица, занимающие дипломатические должности в других странах.

Стоимость 1 кв/м квартир со внутренней отделкой составляет 345 000 драмов, а без внутренней отделки — 310 000 драмов. Предоплата составляет 10%, а срок погашения кредита — до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составляет 10%. Квартиры и автостоянки будут распределены по жеребьевке. Покупка автостоянок является добровольной”, — сказал Гуларян.