Никол Пашинян: В Армении должно начаться противоэпидемическое движение

Эпидемиологическая ситуация в Армении в связи с распространением коронавируса COVID-19 в последние дни не дает поводов для оптимизма. Растущая статистика числа новых выявленных носителей вируса, по прежнему высокое число нуждающихся в интенсивной медицинской помощи больных, ежедневные сообщения о случаях, когда врачи, несмотря на предпринимаемые усилия, оказались бессильны спасти жизни кого-то из наших сограждан — все это стало нашей реальностью сегодня и, приходится признать, на обозримое будущее. Сколь долгим окажется это будущее — зависит от всех и каждого, потому что главный урок эпидемии состоит в том, что преодолеть вирусную напасть общество способно только вместе: проявив дисциплину, собранность, ответственность и заботу по отношению друг к другу.

“С духом, но с высокой дисциплиной. Это для нас шанс, чтобы мы изменили свое отношение к правилам, государственно утвержденным правилам, и относились к де-юре правилам более ответственно”, — такими словами завершил свое вчерашнее утреннее обращение к гражданам премьер-министр Никол Пашинян. Именно дисциплина и строгое соблюдение трех незамысловатых противоэпидемических правил: ношения защитных масок, соблюдения социальной дистанции и тщательного контроля за гигиеной рук — залог того, что удастся затормозить распространение инфекции и спасти жизни наших наиболее уязвимых по причине возраста или сопутствующих болезней соотечественников.

Ношение масок в общественных местах со вчерашнего дня стало обязательным требованием. Такое решение принято комендантом по обусловленному эпидемией чрезвычайному положению Тиграном Авиняном. Причем, если ранее, маски требовалось носить лишь в закрытых помещениях и местах скопления людей, то теперь это требование безоговорочно касается любых общественных территорий, находящихся за пределом жилья: подъездов многоквартирных домов, лифтов, дворов, улиц, скверов и т.д.

Такая строгость имеет основания: прошедшие дни приносили рост инфицированных, упорно превышая пятисотенный рубеж, а вчера был побит очередной печальный рекорд — 697 новых выявленных случаев заразившихся. Произошло то, о чем предупреждало руководство страны: при безалаберном отношении граждан к соблюдению противоэпидемических правил, результат будет плачевным. О том, что значит растущая статистика заразившихся, премьер-министр Никол Пашинян, который и сам вместе с семьей не смог избежать инфекции, подробно объяснил в видеоэфире на своей странице в фейсбук. “Это значит, что мы в ситуации, когда наши медицинские учреждения уже в той ситуации, когда есть нуждающиеся в госпитализации люди, которых своевременно мы не можем госпитализировать”, — подчеркнул Никол Пашинян, на собственном примере показав, сколь коварен невидимый враг. “Есть люди, которые, как я, будучи зараженными коронавирусом, по крайней мере у себя дома продолжают свою жизнь в обычном режиме. Скажу также что мы вчера более детально прошли медицинское обследование, и было зафиксировано, что мы не имеем никакой проблемы с легкими, то есть у нас не пневмонии. По сути, мы полностью бессимптомно переносим болезнь. В течение последних более одного месяца я в ежедневном режиме измерял температуру: у меня нет и не было температуры за последний месяц”, — поделился премьер-министр, чтобы продемонстрировать серьезность ситуации, поскольку бессимптомный носитель инфекции может не догадываться об этом и, если не соблюдает противоэпидемических правил, заражать других. Между тем, по предшествующему периоду эпидемии замечено, что при 75% бессимптомных, есть 25% людей, которым болезнь может стоить здоровья или даже жизни. Если общее число больных невелико, то и процент нуждающихся в медицинской помощи таков, что система здравоохранения может справиться. Однако, когда число больных 10 тысяч, то тех людей, которые нуждаются в интенсивном лечении, 2500, а это уже серьезная проблема. Вот к этой грани наше общество и подошло, относясь, спустя рукава к соблюдению установленных правил. По словам главы правительства, сейчас в стране приблизительно 20 тысяч таких людей, которые не подозревают, что больны, и они становятся основными распространителями инфекции. “Где эти люди? Эти люди в общественном транспорте, на месте работы, в кафе, идут по улице. И чтобы такого распространения инфекции не происходило, очень важно относиться ко всем без исключения, как к носителям. Важно, чтобы мы все в общении со всеми применяли предупредительные меры. Это соблюдение противоэпидемиологических правил. Везде. Потому что мы с уверенностью знаем, что в стране, как минимум, 20-25, возможно, 30 тысяч, таких, как я, бессимптомных больных. С той разницей, что они не знают, что больны”, — подчеркнул Никол Пашинян. Напомнив про ужесточение требования ношения защитных масок, он подчеркнул: “Мы должны следить друг за другом, заставлять друг друга, требовать друг от друга, чтобы противоэпидемические правила полноценно соблюдались. Позавчера и вчера я убедился, что в течение этого времени из примененных нами мер самым эффективным инструментом был инструмент общественного контроля. Я заявил вчера, что мы формируем противоэпидемическую команду общественного контроля. Сейчас я ставлю другую задачу: в Армении должно начаться противоэпидемическое движение. Каждый из нас должен сделать все от него зависящее для предупреждения распространения эпидемии”.

Всем, желающим примкнуть к этому движению глава правительства предложил придерживаться простого трехфазового алгоритма поведения. Во-первых, человек сам должен четко соблюдать противоэпидемические правила. Во-вторых, требовать того же от других. В-третьих, публиковать замеченные случаи нарушения противоэпидемических правил на своей странице в социальных сетях.

Помимо того, что замеченные нарушители, стремясь избежать репутационных потерь, сами поспешат исправить недочеты, эти публикации послужат также сигналом для полиции и других контролирующих органов, которые смогут более адресно осуществлять свою деятельность и обоснованно предъявлять претензии к нарушителям. Особое внимание должно быть обращено на соблюдение правил ношения масок и соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего скопления людей: в банках, почтовых отделениях, торговых центрах, на общественном транспорте, в органах управления. Премьер-министр обещал лично отслеживать такие публикации и наказывать тех чиновников, по вине которых будут замечены нарушения порядка.