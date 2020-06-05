Словесная дуэль в парламенте

На фоне борьбы с коронавирусом

На созванном вчера внеочередном заседании НС была предпринята попытка обсудить во втором чтении инициативу депутата от правящего большинства Нарека Зейналяна о корректировках в Законе “О пособиях по временной нетрудоспособности и материнству”.

Напомним, он был принят Национальным Собранием в первом чтении. По существу, документом предполагалось предусмотреть пособие по изоляции для лиц, являющихся наемными работниками, либо самозанятых, которые решением комендатуры были изолированы либо самоизолировались ввиду пандемии коронавируса.

Предоставляемым государством пособием не могли воспользоваться лица, в этот период работавшие на удаленке, получавшие зарплату, а также нарушители условий изоляции или самоизоляции. Законопроект в свое время удостоился одобрения правительства.

Вчера утром, однако, автор законопроекта предложил перевести свое детище в фазу поступления предложений от законодателей. Его поддержал и представитель правительства, заявивший о необходимости дополнительных расчетов, в частности, в связи с наличием в отношении документа высокого уровня финансовой неопределенности. Несмотря на то, что конкретные суммы в документе не приведены, но судя по устным заявлениям народных избранников, она составляет примерно 100 тысяч драмов на каждого безработного. Озвучивалась и другая цифра: вследствие эпидемии коронавируса порядка 70 тысяч соотечественников лишились работы, а вместе с тем — и средств к существованию.

Буквально в штыки приняла отсрочку принятия законопроекта оппозиция. Депутаты отмечали: день ото дня растет число безработных, соответственно, и ожидающих поддержки государства, закон необходимо принять полностью, а до подписания его Президентом у правительства имеется время, чтобы произвести необходимые расчеты.

Независимый депутат Арман Бабаджанян настолько увлекся, что призвал коллег выйти на улицы, помочь врачам и согражданам, помещения всех государственных учреждений, в том числе и парламентского комплекса, предоставить больным. Правительственные дачи при этом депутат либо забыл, либо просто не рискнул упомянуть…

Как и следовало ожидать, депутаты правящего большинства выступления коллег-оппозиционеров расценили как популистские, демагогические, напомнили, что государство за этот период в виде социальных программ уже предоставило 100 млрд драмов, что никто не знает, что будет завтра-послезавтра, а посему скрупулезные расчеты просто необходимы. Один же из депутатов-мойшаговцев призвал в эти тяжелые дни выступать с парламентской трибуны так, чтобы наблюдающий за их работой народ не сумел определить, кто из какой фракции — проявить солидарность. Это, естественно, не призыв к конспирации, а из области лирики, причем достаточно неуместной, поскольку парламент — политический орган, что необходимо осознать всем народным избранникам. НС — то место, где буквально на следующий день после выборов начинается борьба за победу на следующих выборах и, соответственно, доступ к властным рычагам. Эта борьба в действующем парламенте уже началась, и с ухудшением социально-экономической ситуации вследствие пандемии коронавируса, день ото дня приобретает все больший накал. Очевидно, что борьба с коронавирусом постепенно трансформируется в политическую борьбу.

Жертвами коронавируса в Армении становятся уже и молодые люди. А в парламенте звучат призывы к оппозиционным депутатам вернуться в рациональное поле: у некоторых депутатов это означает говорить, но не критиковать. Так не бывало за минувшие три десятилетия, не будет и сейчас. Люди требуют радикальных решений — пусть даже посредством рекламирования в данный момент своей политической силы. Это нормально — вступающие в политику должны быть готовы и к критике, и к политической борьбе.

Получились достаточно острые дебаты, порой — словесные дуэли между отдельными парламентариями. Некоторые близко к сердцу воспринимают сложившуюся тяжелую ситуацию и действительно ощущают себя гражданами страны и народными избранниками, другие даже вчера, когда была зарегистрирована рекордная цифра инфицированных — порядка семисот человек, — начинали и завершали свои выступления заученными фразами из уставов собственных НПО…

Член фракции “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян повторил озвученное накануне предложение: пересмотреть антикризисную программу, незамедлительно созвать специальное заседание НС, чтобы обсудить возможность послабления или ужесточения режима ЧП.

Предложения, высказанные оппозицией в рамках борьбы с коронавирусом, не были приняты, политическое большинство взяло на себя политическую ответственность, ныне же министр здравоохранения заявляет, что ситуацию неуправляема. Об этом на заседании заявила член фракции ППА Наира Зограбян, потребовавшая даже созвать специальное (возможно, закрытое) заседание НС, дабы заслушать отчет правительства относительно расходования сумм, накопленных фондом борьбы с коронавирусом.

Выступил и председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян, призвавший дать трезвую оценку сложившейся ситуации, поскольку паника бесполезна и даже вредна. Он также предложил проанализировать ситуацию и предпринять верные шаги. Насколько вредны несерьезность и заниженные оценки, столь же пагубно и сгущение красок, заявил он, имея ввиду предложение Армана Бабаджаняна о предоставлении парламентского комплекса для лечения больных коронавирусом.

Что касается ответственности, спикер НС заявил, что они не уклоняются от ответственности — да, настанет время, когда правительство отчитается перед парламентом относительно расходования сумм фонда борьбы с коронавирусом. А.Мирзоян заверил, что отзыв законопроекта — не явление из ряда вон выходящее, это поспособствует доработке документа, и естественно — повышению его эффективности.

По итогам голосования законопроект был отозван — депутаты-мойшаговцы просто проголосовали против его принятия во втором чтении (оппозиция проголосовала за). Национальное Собрание голосованием приняло еще одно решение — возвратить документ на этап представления предложений — такой порядок предусматривается Регламентом НС. За это решение проголосовала и оппозиция, поскольку в противном случае законопроект был бы вообще изъят из оборота.