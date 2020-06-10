На границе Армении с Азербайджаном сформирован “карательный пункт”

Ереван вновь предупреждает Баку: “Не провоцируйте”

Вооруженные силы Армении установили новый опорный пункт на северо-восточном направлении границы с Азербайджаном. Как отметила в своем сообщении пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, “место было выбрано неслучайно: разведывательные, инженерные и другие службы провели соответствующий осмотр места и определили целесообразность основания новой позиции именно на этом участке“. Она напомнила, что несколько лет назад именно здесь азербайджанская сторона осуществила диверсионные действия, в результате чего “мы понесли болезненные потери“.

“Новая позиция создала новые возможности. Она расположена на возвышенности, имеет господствующее положение для более эффективного ведения боя. Сразу несколько позиций противника в поле нашего зрения. Теперь наши возможности наблюдения и контроля существенно выросли. Увеличились также возможности огневого поражения. На практике на этом участке противник больше не может предпринять серьезные действия, иначе он будет очень строго наказан. Именно поэтому данный опорный пункт в воинской части называют “карательным”, — подчеркнула пресс-секретарь МО РА.

Отметим, что именно на этом участке границы азербайджанская сторона с завидным постоянством обстреливает не только позиции ВС Армении, но и приграничные армянские населенные пункты, зачастую ведя прицельный огонь по жилым домам, школам, детским садам и нанося ранения детям. Создание “карательного пункта” обосновано и в аспекте непрекращающихся из Баку угроз применения силы для разрешения азербайджано-арцахского конфликта. Пропагандистская машина Азербайджана денно и нощно внушает азербайджанской, а подспудно и международной общественности идею о своем мифическом праве на применение силы, то бишь на новую войну против Армении и Арцаха.

Сообщение о строительстве третьей дороги, связывающей Арцах с Арменией, подействовало на азербайджанских пропагандонов как красная тряпка на быка. Речь о строительстве автотрассы от Кашатагского района Арцаха до южной части Сюникской области Армении. После дороги Горис-Степанакерт и трассы Варденис-Мартакерт эта магистраль станет третьей по счету связующей два армянских государства дорогой. О сроках строительства пока не говорится. Но, как отметил президент Арцаха Араик Арутюнян, реализация этого проекта придаст новый импульс экономическому развитию и освоению территорий.

Реакция в Азербайджане была предсказуемой. “Азербайджанское общество не должно бояться войны или крови, если оно хочет присоединиться к Карабаху… Строительство Арменией третьей дороги на оккупированные азербайджанские территории является еще одним доказательством того, что оно никогда не свернет со своей “дороги” в Нагорный Карабах”, — пишет один из представляющихся независимыми азербайджанских журналистов в лучшем духе аздезинформбюро. Некоторые особо “независимые” даже борьбу с коронавирусом переводят на рельсы войны за Карабах, мол, не подчиняющиеся распоряжениям президента сродни солдатам, игнорирующим приказы Верховного главнокомандующего. Сам факт, что азербайджанской пропаганде приходится обрабатывать общественность на предмет готовности к “новой войне за Карабах”, свидетельствует о том, что не так уж едино это самое общество в вопросе поддержки еще одной военной авантюры официального Баку против армянских государств. Представители азербайджанской оппозиции высказываются на сей счет довольно открыто, отмечая, что трезво мыслящая часть общественности понимает, что “мир не признает территориальной целостности Азербайджана, и если начать войну, то весь мир выступит против, а армяне захватят еще больше территорий”. Правда, говорится подобное с внутриполитическим акцентом и напоминанием о том, что в годы правления отца нынешнего президента АР — Гейдара Алиева — Азербайджан потерял 6 районов. Однако сами по себе подобные дискуссии говорят о том, что не все так гладко в азербайджанском обществе с “настроем на новую войну”, как это представляет официальный Баку.

Во всяком случае, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян тонко заметила, что именно высшее руководство Азербайджана не готово к миру. Комментируя истеричные антиармянские заявления официального Баку, Нагдалян заметила: “Складывается впечатление, что азербайджанское руководство пытается превзойти свои предыдущие антиармянские заявления, что является нелегкой задачей в условиях поддерживаемого десятилетиями последовательного антиармянского дискурса. Примечательно, что пропагандирующие ненависть среди своего народа и выступающие с угрозами войны авторитарные власти Азербайджана используют предлог ведения борьбы с коронавирусом для совершения крупномасштабных нарушений прав человека в своей стране — реальность, озвученная рядом авторитетных международных и региональных организаций”.

Она отметила, что насколько бы пропаганда ненависти в отношении армян и угрозы войны ни были нацелены на внутреннюю аудиторию, подобные заявления наносят серьезный ущерб мирному процессу и указывают на то, что не народ, а высшее руководство Азербайджана не готово к миру. “Антиармянские действия руководства Азербайджана уже получили свою правовую оценку со стороны международного сообщества. Так, в вердикте, принятом по делу “Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии”, ЕСПЧ осудил расистскую политику азербайджанского государства, проявившуюся в действиях по помилованию, освобождению и вознаграждению убийцы Рамиля Сафарова”, — отметила Нагдалян.

По ее словам, нынешняя власть Азербайджана, рассматривающая армянофобию в качестве основного источника внутренней консолидации и легитимности власти, представляет угрозу не только для Арцаха, Армении и всего армянского народа, но и для мира и безопасности в регионе. “Система безопасности Арцаха и Армении достаточно комплексна и стабильна для эффективного противостояния таким угрозам”, — подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении.