Этап инвентаризации потенциала завершен

Государство 10 июня, 2020 | Автор : admin

Конкурс по проектированию аппаратов искусственной вентиляции легких в Армении подходит к концу. Скоро будет ясно имя победившей компании — сообщил на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Степан Цатурян.

Процесс выпуска отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких будет не быстрым. Такие приборы, напрямую связанные с человеческим здоровьем, а в особенности аппараты ИВЛ, от которых зависит такая жизненно важная функция организма, как дыхание, должны пройти все этапы утверждения их соответствия существующим стандартам. “Цель состоит в том, чтобы они одновременно удовлетворяли и наши внутренние потребности, и экспортировались. Здесь важны также и процессы лицензирования”, — пояснил Степан Цатурян.

Однако первые шаги на этом пути уже сделаны. Несколько дней назад завершился процесс приема заявок. За этот период получено множество звонков и писем от компаний технологической сферы и частных лиц с предложениями поддержки проекту, информированием о своих возможностях. Фактически, это был этап активной инвентаризации всего имеющегося в стране потенциала. Сейчас полученная информация обобщается, чтобы определить, кто и как может быть полезен в дальнейшем при реализации проекта. “В ближайшие недели станет ясно, какая компания будет заниматься проектированием пяти образцов аппаратов искусственной вентиляции легких”, — сказал Степан Цатурян, пояснив, что речь пока идет о разработке пяти образцовых прототипов, после чего они попытаются наладить производственный процесс.