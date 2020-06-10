Борьба с пандемией трансформируется в политическую?..

Коронавирус не сдает позиции в нашей жизни, несмотря на то, что официальное число заразившихся вчера было почти вдвое меньше самой высокой численности за последнюю неделю. Не секрет, что тема борьбы с коронавирусом в Армении уже приобретает окраску политической борьбы. Политическая перепалка на эту тему, начавшаяся на минувшей неделе на пленарном заседании НС, имела продолжение и в последующие дни — уже вне стен парламента.

Напомним, что парламентская оппозиция в лице “Процветающей Армении” потребовала незамедлительно созвать специальное заседание НС, пересмотреть антикризисные программы, обсудить возможность послабления, либо, наоборот, ужесточения режима чрезвычайного положения.

Коль скоро министр здравоохранения Арсен Торосян заявил, что ситуация с пандемией в стране уже неуправляемая, та же фракция завела речь о политической ответственности за борьбу против пандемии, а также созыве специального заседания, дабы заслушать отчет правительства относительно расходования сумм, накопленных Фондом борьбы с коронавирусом.

Буквально на следующий день ППА созвала экстренное заседание политсовета партии, на котором выступил сам лидер Гагик Царукян, заявивший следующее: “С сегодняшнего дня я готов встретиться с любой политической силой, лицом, руководителем общественной организации, людьми, которые беспокоятся за будущее нашей страны, готов обсудить направления по выходу из сложившейся ситуации. Неважно, будут ли они из Арцаха, Диаспоры, Армении — это будут люди, которые беспокоятся за будущее этой страны. Хочу сказать еще одно: та политическая сила, лицо, руководитель общественной организации, которые неприемлемы для народа, будут также неприемлемы для нас”.

Понятно, что последняя мысль высказана на всякий случай — ежели кому-либо вздумается бросить ему упрек по поводу связей с прежними властями. Так что понятно, с кем господин Царукян сотрудничать не будет.

Крупный бизнесмен поддерживал действующую власть, тем самым защищая собственный бизнес. Как, например, в дни смены власти в 2018 году Гагик Царукян вместе с возглавляемой им партией встал рядом с Николом Пашиняном. Правда, не слишком старался — по собственному признанию, обеспечивали лишь водой митингующих, но и не выступали против происходящих перемен. А 8 октября того же года господин Царукян подписал меморандум с блоком “Мой шаг” о том, что в случае отставки Никола Пашиняна (это было необходимо для роспуска парламента VI созыва) своего кандидата на пост премьер-министра они выдвигать не будут. Напомним, в то время еще функционировал парламент VI созыва, в котором большинство составляла Республиканская партия Армении во главе с третьим Президентом РА Сержем Саргсяном…

Ныне же господин Царукян заявляет, что политическое руководство страны должно быть сменено на 100 процентов (правда, спустя 3 дня состав руководящих чиновников претерпел изменения — решением премьер-министра были сменены руководители всех силовых структур), ибо “все сферы потерпели фиаско”.

В демократической стране любая политическая сила, тем более вторая по численности сила в парламенте, вправе предъявлять требования властям, критиковать их (от громогласной критики ППА при прежних властях стены парламента аж содрогались). Между тем, когда “Мой шаг” пребывал на пике своего рейтинга, ППА оказалась рядом с ним. Что же теперь?.. Можно требовать 100-процентной отставки? Армения — маленькая страна, все всех знают, в том числе и господина Царукяна, имеющего близких родственников как на стороне власти, так и в противоположном стане. Напомним: годы назад подобная попытка предпринималась, причем с совершенно иными силами. Ибо силы, с которыми он тогда консультировался, ныне не поддержат его в силу изменения ситуации.

Что произошло, помимо коронавируса, что неизменно осторожный господин Царукян выступает с подобными заявлениями? Этим вопросом задаются и аналитики. Ответа пока нет.

В политике никогда не говори “никогда”. Складывается впечатление, что именно этим принципом руководствовался экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян при формировании политсовета возглавленной им партии “Айреник”.

Лидер этой новосозданной и пестрой партии имеет претензии не к властям, а к парламентской оппозиции. Он призывает “Процветающую Армению” и “Светлую Армению” прямо сейчас сформировать следственную комиссию НС, оперативно “привести в парламент премьер-министра и ответственных его правительства, расследовать предпринятые ими действия и их бездействие и дать им необходимую политическую оценку, а для некоторых действий экстренно инициировать процесс привлечения к уголовной ответственности”. Ни больше, ни меньше. При этом господин Ванецян не исключает сотрудничество с АРФД.

Что касается Дашнакцутюн, то она уже распространила заявление, в котором также предлагает созвать специальное заседание НС, обсудить и дать оценку деятельности правительства и премьер-министра по борьбе с пандемией коронавируса, а также призвать к ответственности потерпевших неудачу должностных лиц.

Таким образом, три партии одновременно требуют экстренно созвать заседание НС и заслушать отчет правительства о мерах борьбы с пандемией коронавируса.

Излишне говорить, что наше политическое поле весьма разрозненно, сплотиться вокруг какого-либо вопроса архисложно. Это прекрасно сознают и сами авторы упомянутых заявлений. И только время покажет: действительно ли люди озабочены здоровьем и безопасностью соотечественников, или в их действиях преобладающим фактором остается лишь политическая выгода.

.