Поставлена четкая задача повысить эффективность ААЭС

Государство 12 июня, 2020 | Автор : admin

Правительство выделило из государственного бюджета кредит 63,2 миллиарда драмов на программу “Продление сроков эксплуатации Второго энергоблока Армянской атомной электростанции” — такое решение принято на заседании правительства в четверг, 11 июня.

Соглашением о сотрудничестве, подписанным между правительствами Армении и России в декабре 2014 года, предусматривалась реализация программы продления сроков эксплуатации Второго энергоблока Армянской АЭС. Для этой цели армянской стороне Россия выделила финансовые средства, частично в виде кредита, частично — на грантовой основе, о чем было подписано соглашение 5 февраля 2015 года. Речь о 300 миллионах долларов, из которых кредитная составляющая — 270 миллионов долларов, а 30 миллионов — грант.

Как отметил, представляя постановление правительства, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, уже 2018 году были начаты переговоры о продлении кредита. “До 2019 года в связи с произошедшими событиями не было возможным полностью израсходовать существующие кредитные средства. На данный момент остаток составляет 107 миллионов долларов, однако сейчас мы считаем более целесообразным выполнять кредитование за счет собственных средств РА. Для доведения программы до завершения предлагается выделить бюджетный кредит в размере 63,2 миллиарда драмов из средств государственного бюджета РА”, — заявил министр.

Предусматривается, что с целью обеспечения необходимых средств для покрытия бюджетного кредита, министерство финансов РА выпустит дополнительные государственные казначейские облигации.

При обсуждении данного вопроса, поясняя целесообразность принятия такого решения, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что тот кредит, который действовал до сих пор, был не столь удобен ни по размеру, ни по условиям для организации дальнейшей деятельности Армянской атомной станции. “Фактически сейчас мы привлекаем средства из внутренних источников, которые, безусловно, будут привлечены на намного лучших условиях и еще больше увеличат правительственные рычаги для повышения уровня эффективности использования кредита. В этом случае мы сможем приобретать товары на рынке закупок на конкурентной основе, что предполагает, что цены на товары будут существенно ниже”, — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, долгие годы ААЭС была объектом, от которого больше брали, чем давали. В этой связи глава правительства подчеркнул: “У нас есть конкретная задача повышения эффективности атомной станции, которая является не только проблемой управления, но и проблемой энергетической безопасности. Перед министром поставлена четко сформулированная задача, которая должна быть четко выполнена”.