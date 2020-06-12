ВОЗ готова поддержать Армению

Регион 12 июня, 2020 | Автор : admin

Министр здравоохранения Арсен Торосян провел на днях встречу в режиме видеоконференции с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РА, в ходе беседы стороны обсудили двусторонние работы, а также возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая стала вопросом повестки дня в последние месяцы.

Арсен Торосян представил ситуацию в Армении с точки зрения коронавирусной болезни, предпринятые и текущие шаги, а также проинформировал о запланированных работах. Был затронут широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов: от регулирования изменений в поведении людей до узких профессиональных вопросов.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге вновь выразил готовность поддержать предпринимаемые в стране усилия всем потенциалом и инструментами организации, которые позволят преодолеть все проблемы, связанные с эпидемией.

Как известно, ВОЗ является важным международным партнером в области здравоохранения, а также глобальной платформой для обмена профессиональной и срочной информацией, советами и инструкциями.