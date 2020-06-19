Анкара стала проблемой для НАТО

Минобороны Франции потребовало от НАТО реакции на агрессию Турции в Средиземноморье. Североатлантический альянс не должен игнорировать агрессивное поведение судна военно-морского флота Турции, которое преследовало военный корабль Франции в акватории Средиземного моря, принимавший участие в операции НАТО, заявил спикер французского Минобороны. По его словам, такое отношение со стороны кораблей партнера по международному объединению является недопустимым и не должно остаться без внимания со стороны руководства альянса. Оборонное ведомство не может делать вид, что НАТО не имеет проблем с Турцией.

Отметим, что ранее семь судов турецкого военно-морского флота были замечены в окрестностях побережья Ливии. Анкара пыталась поставить вооружение для боевиков Правительства национального единства (ПНС) Файеза Сарраджа, игнорируя эмбарго со стороны ООН.

Анкара, подписавшая с Сараджем меморандумы по морским зонам и о военном сотрудничестве, рвется к запасам нефти и газа на греческом континентальном шельфе. В рамках геополитической доктрины “Голубая родина” Турция стремится укрепить свои позиции в средиземноморском регионе. 14-летний проект охватывает давнюю борьбу Анкары с Грецией за разделенный Кипр и конкуренцию с Афинами и морскими соседями Египтом, Израилем и Ливаном за права на добычу в регионе нефти и газа.

Турецкая Yeni Safak со ссылкой на военные источники сообщает, что Турция готовится к созданию двух постоянных военных баз на территории Ливии, сообщает РИА Новости. Согласно информации, ПНС Сараджа рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия, где Анкара планирует развернуть системы ПВО и боевые беспилотники. Вторая база может быть создана в порту Мисрата, где будут дислоцированы корабли ВМС Турции. По данным газеты, Турция может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне Ливии, и присутствие турецких военных кораблей необходимо для обеспечения безопасности буровых работ.

Кроме того, Турция продолжает блокировать оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии, несмотря на сделку, заключенную в прошлом году между президентом Турции и союзными лидерами. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, хотя Анкара одобрила план, известный как “Защитник орла”, она не позволила военным руководителям НАТО претворить его в жизнь. Это говорит о том, что между Анкарой, Парижем и Вашингтоном по-прежнему существуют разногласия по поводу вторжения Турции в прошлом году на север Сирии. “Турция отказывается принять эти планы, если мы не признаем “Демократический союз” и Курдскую рабочую партию террористическими организациями”, — заявил представитель МО Франции. “Мы говорим “нет”. Нам нужно проявить солидарность с восточными союзниками, и блокировать эти планы неприемлемо”, — сказал он.

Турция между тем приступила к новой операции на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В рамках операции “Коготь орла” части и соединения ВС Турции подвергли авиационно-ракетным ударам занятые курдами объекты в районах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк. По официальным данным, военно-воздушные силы Турции в Северном Ираке уничтожили более 80 объектов, принадлежащих формированиям РПК.

Официальный Багдад выразил возмущение подобными действиями, их осудили и в Лиге арабских государств (ЛАГ), отметив, что под предлогом борьбы с РПК Турция нарушает суверенитет Ирака и идет вразрез с нормами международного права. Военное вмешательство Турции на территории арабских стран — Ирака, Сирии и Ливии — внушает тревогу арабским государствам и отражает экспансионистские амбиции Анкары, истоки которых лежат в давней истории, считают в ЛАГ. Анкара огрызнулась, обвинив руководство ЛАГв “игнорировании “законного права” Турции на защиту от террористических угроз в регионе.