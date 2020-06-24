Легендарная гитара Курта Кобейна ушла с молотка

Культура 24 июня, 2020 | Автор : admin

Гитара, на которой играл фронтмен рок-группы Nirvana Курт Кобейн во время выступления Unplugged на MTV, была продана на аукционе за рекордную сумму в 6 млн долларов, сообщает AFP.

Таким образом музыкальный инструмент Кобейн стал самой дорогой гитарой из когда-либо проданных на аукционе. Стартовая цена исторического лота составила 1 млн долларов.

Владельцем инструмента Кобейна, на котором он играл всего за пять месяцев до своего самоубийства, стал Питер Фридман. По словам счастливого обладателя инструмента, он планирует устроить мировое турне, во время которого будет выставляться гитара, а вырученная сумма пойдет на поддержку исполнительского искусства.