Суд отклонил ходатайство об аресте Гагика Царукяна

Государство 24 июня, 2020 | Автор : admin

Судья Ереванского суда общей юрисдикции (Шенгавитская резиденция) Роберт Папоян в минувшее воскресенье отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры РА об аресте лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна.

Напомним, крупному бизнесмену и лидеру самой крупной оппозиционной силы, имеющей парламентское представительство Гагику Царукяну было предъявлено обвинение по части второй статьи 154.2 Уголовного кодекса РА за дачу взятки. Сам он обвинения отрицает.

Напомним также, что 16 июня Национальное Собрание закрытым голосованием удовлетворило ходатайство о лишении депутата Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и лишении свободы.

Генпрокуратура не согласна с решением суда и намерена обратиться в апелляционный суд.

В свою очередь, лидер партии “Процветающая Армения” опротестовывает то обстоятельство, что расследование осуществляет Служба национальной безопасности, полагая, что это дело находится в юрисдикции Специальной следственной службы и в свою очередь также намерен обратиться в вышестоящую судебную инстанцию.

Ранее Служба национальной безопасности сообщала, что в результате масштабных следственных и иных судебных действий, проведенных Службой национальной безопасности Республики Армения, а также эффективных оперативно-следственных мероприятий, удалось выявить группу членов партии “Процветающая Армения”. Во время парламентских выборов 2 апреля 2017 года в Армении были многочисленные случаи подкупа избирателей в пользу партии “Процветающая Армения”, в которые были вовлечены как руководство партии, так и ее члены — либо лично, либо с помощью посредника.