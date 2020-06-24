COVID-19 оккупировал Азербайджан

Попытки официального Баку скрыть истинный масштаб распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции потерпели крах. Если поначалу азербайджанские СМИ, передавая представляемые официозом заниженные цифры зараженных и умерших, с нескрываемым торжеством сообщали о разгаре эпидемии в Армении, то сегодня победные реляции и славословия в адрес всемогущего Ильхама Алиева сменились нескрываемой тревогой, а в обществе — открытым недовольством.

Предпринимаемые же властями Азербайджана меры не дают повода для сомнений в более чем серьезной ситуации в стране. На территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района на период с 21 июня до 5 июля введен строгий карантинный режим. Он предусматривает приостановку деятельности торговых центров, музеев, галерей, отмену обслуживания клиентов на месте в ресторанах и кафе, отменяются спортивные мероприятия на открытом воздухе. Выходить из дома во время строгого карантина граждане смогут лишь на ограниченное время — на 2 часа — посредством смс-разрешений. Выпускные и вступительные экзамены переносятся. Люди не скрывают недовольства — у большой части населения нет возможности заработать, а цены на продукты питания резко выросли. Азербайджанские пользователи соцсетей жалуются на отсутствие господдержки, невыдачу обещанных денег. Население городов ринулось в районы. Вблизи населенных пунктов полиция роет заградительные траншеи, чтобы население, минуя полицейские блокпосты, не сбежало от жесткого карантинного режима.

Блогер Ален Гулян на основе мониторинга азербайджанского сегмента соцсетей сообщает о катастрофической ситуации с коронавирусной инфекцией в ВС Азербайджана. Она проникла в дислоцированые в Джалильабадском, Билясуварском, Астаринском, Бейлаганском и Физулинском районах погранзаставы и отряды, в части МО на границе с Арцахом. Родственники военнослужащих били тревогу в соцсетях, писали, что вирус попал в передовые части через Физулинский военный госпиталь, где на тот момент проходили лечение военнослужащие 2-го армейского корпуса МО. Они жаловались на антисанитарию, отсутствие у врачей средств индивидуальной защиты и плохое питание.. Вирус унес жизни десятка военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов, в том числе и начальника Физулинского военного госпиталя, где проходили лечение военнослужащие близлежащих воинских частей и соединений. С инфекцией не справлялись ни бакинские госпиталя, ни модульные полевые госпиталя и палаточные лагеря, которые были спешно возведены в разных уголках страны.

COVID-19 атакует госучреждения — минобороны, госпогранслужбу. В начале июня коронавирусом заразились 19 сотрудников администрации президента Азербайджана. Вирус орудует и в Милли Меджлисе, в министерствах. В медицинских учреждениях не хватает аппаратов ИВЛ и лекарств, наблюдается также задержка в оказании медицинской помощи, что приводит к росту числа смертей. Именно из-за этого несколько дней назад и был уволен начальник Главного медицинского управления МО генерал-майор Натик Алиев.

По официальным данным, на 22 июня в Азербайджане выявлено 13 207 инфицированных. В реальности их число вполне может переваливать за сотню тысяч.