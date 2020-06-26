Совет по правам человека оон Утвердил инициированную Арменией резолюцию по предотвращению геноцида

Совет по правам человека ООН 22 июня на 43-ей сессии консенсусом утвердил Резолюцию по предотвращению геноцида (Resolution on prevention of genocide), выдвинутую по инициативе Армении, сообщает пресс-служба МИД РА.

Традиционно представляемый Арменией документ основан на логике Конвенции по предотвращению и наказанию преступления геноцида и подтверждает ее положение о том, что геноцид во все времена причинял большие потери человечеству.

Резолюция обращает внимание мировой общественности на угрозы геноцида и идею исключения повторения этого преступления в современном мире, подчеркивая необходимость совместных усилий государств по устранению этого ужасного преступления.

Представленная в 2020г. Арменией резолюция вновь подтверждает идею того, что оправдание совершенных в прошлом геноцидов или их отрицание могут привести к новому насилию. При этом в текст документа включено множество новых положений. В нем подчеркивается, что угроза геноцида есть в тех странах, где массово нарушаются основополагающие права и свободы человека, в том числе, преследуются этнические, расовые, национальные или религиозные меньшинства. В этом контексте привлекается внимание к таким ранним признакам геноцида, каковыми являются распространение слова ненависти со стороны политических деятелей в отношении указанных групп и искажение их реального образа. Отмечается также важность сохранения духовного наследия и исторических памятников национальных, религиозных и этнических меньшинств.

Резолюция подтверждает, что основными элементами предотвращения геноцида является изучение осуществленных в прошлом геноцидов и уважение памяти жертв. Указывается также необходимость сохранения свидетельств и архивных материалов, связанные с прошлыми геноцидами.

Представляя документ, Постоянный представитель РА в ООН Андраник Оганесян отметил: “Проект резолюции является проявлением неизменной и твердой приверженности Армении международным усилиям по предупреждению геноцида. Это призыв не допустить ухудшения прав человека до такого вопиющего преступления, как геноцид. Это актуально и срочно, поскольку мы все наблюдаем грубые нарушения прав человека в разных частях мира. Сегодня недостаточно просто сказать “Никогда больше!” Если провозглашение этого девиза должно было иметь какое-либо действие, или того, которого мы хотели, не должно было быть больше случаев преступления геноцида, зафиксированного в любой точке мира. Неслучайно Конвенция о геноциде стала первым договором по правам человека, принятым Генеральной Ассамблеей. Этот факт наконец-то будет должным образом отмечен Советом. Мы рады, что новый проект повышает актуальную роль механизма СПЧ и ООН в целом“.

Армения является избранным членом Совета ООН по правам человека на 2020-2022гг. и в числе своих приоритетов отметила, что будет способствовать международным усилиям по предотвращению геноцидов и других массовых преступлений посредством укрепления национальных и международных механизмов. Предпринимаемые Арменией шаги тесным образом связаны с признанием Геноцида армян и борьбой с его отрицанием.