Журналисты предстали перед судом

Регион 26 июня, 2020 | Автор : admin

В Турции начался судебный процесс в отношении семи журналистов по обвинению в разглашении государственной тайны при освещении гибели сотрудников турецкой разведки, служивших в Ливии, сообщает Reuters.

Представители СМИ, шестеро из которых ожидали суда в тюрьме с начала марта, обвиняются в обнародовании личностей двух членов турецкой разведки. Еще одному человеку, который работает в муниципалитете города Акхисар, предъявлены обвинения в предоставлении журналистам фотографий с похорон одного из убитых разведчиков. Турция оказывает поддержку правительству Национального согласия Ливии, оказав помощь при взятии Триполи и отбив город у сил ливийского генерала Халифы Хафтара.