Пашинян оппозиционерам: вы защищаете демократию от нас?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что власти должны защитить демократию от некоторых сил. Как передает Арменпресс, такое мнение Пашинян высказал в своем выступлении на обсуждении годового отчета об исполнении государственного бюджета на 2019 год.

Всего месяц назад самая авторитетная международная организация, которая следит за ситуацией со свободами, констатировала, что за всю историю своих докладов Армения зафиксировала самый высокий двухлетний прогресс в области демократии, прав человека, свободы слова. Вообще, это констатируют все организации всего мира”, — сказал Н.Пашинян.

Касаясь критики оппозиционеров, что власти ограничивают свободу слова, премьер-министр сказал: “Покажите ситуацию в истории Третьей республики, когда по как минимум 3 — 4 , если не 4 — 5, если не 6 — 7 телеканалам с утра до вечера, “политические трупы”, распространяют зловоние по всей стране”.

Пашинян предложил рассмотреть, каков уровень свободы слова в Армении и как используется свобода слова. Он напомнил, что в условиях чрезвычайного положения, когда были введены ограничения свободы слова в связи с коронавирусом, прислушавшись к критике оппозиции, призывам омбудсмена и других, а также исходя из презумпции того, что это, в конце концов, общенациональный вопрос, а не вопрос правительство-оппозиция, правительство сняло ограничения свободы слова, введенные в связи с эпидемией. И одной из важнейших причин сегодняшней ситуации стало именно это. Вот в этом наша ошибка, которую мы совершили, следуя вашим призывам, призывам демократических структур. Мы не собираемся отказываться от свободы прессы, свободы социальных сетей, но мы не отказываемся говорить об этом вслух: людей толкают на смерть. При этом людей толкают на смерть при финансировании сил, распространяющих зловоние, так как эти силы считают, что чем больше людей в Армении заразятся коронавирусом, тем больше людей умрет, тем больше они смогут говорить”, — отметил премьер.

По словам Пашиняна, с трибуны НС о фейках говорят те люди, в распоряжении которых 3 500 фейков с зарплатами, причем они руководствуются депутатом НС.

Обращаясь к оппозиционным силам, Пашинян сказал: “Вы защищаете демократию от нас? Нет, это мы должны защищать демократию от некоторых, потому что демократия — это не вседозволенность”.