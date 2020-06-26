Все медцентры — в подчинение Минздрава
У системы здравоохранения во время чрезвычайного положения будет централизованное управление. Об этом сообщается на странице Минздрава Армении в Facebook.
Министерство здравоохранения Армении разрабатывает пакет законопроектов о создании централизованного управления в системе здравоохранения в условиях чрезвычайного положения.
Согласно ожидаемым законодательным изменениям, в период режима ЧП правительству будет передано полномочие передать управление медцентрами Министерству здравоохранения, независимо от подведомственности и формы собственности медицинских учреждений.
Согласно этому изменению, Минздрав сможет в случае необходимости реализовывать управление всеми лицензированными медучреждениями, получит право назначать временных директоров, которые будут напрямую подчиняться министерству и выполнять распоряжения министра, для предоставления в полном объеме необходимых медицинских услуг в период ЧП.
Подобное урегулирование предусмотрено также 11-й статьей Закона о правовом режиме военного положения, согласно которому управление всеми медицинскими центрами (независимо от формы собственности) переходит к Министерству здравоохранения.
Напомним, что в стране объявлено не военное, а чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Впервые оно было введено 16 марта, впоследствии дважды продлено.
Законодательный пакет предусматривается представить на следующей неделе в Национальном Собрании.