Все медцентры — в подчинение Минздрава

Государство 26 июня, 2020 | Автор : admin

У системы здравоохранения во время чрезвычайного положения будет централизованное управление. Об этом сообщается на странице Минздрава Армении в Facebook.

Министерство здравоохранения Армении разрабатывает пакет законопроектов о создании централизованного управления в системе здравоохранения в условиях чрезвычайного положения.

Согласно ожидаемым законодательным изменениям, в период режима ЧП правительству будет передано полномочие передать управление медцентрами Министерству здравоохранения, независимо от подведомственности и формы собственности медицинских учреждений.

Согласно этому изменению, Минздрав сможет в случае необходимости реализовывать управление всеми лицензированными медучреждениями, получит право назначать временных директоров, которые будут напрямую подчиняться министерству и выполнять распоряжения министра, для предоставления в полном объеме необходимых медицинских услуг в период ЧП.

Подобное урегулирование предусмотрено также 11-й статьей Закона о правовом режиме военного положения, согласно которому управление всеми медицинскими центрами (независимо от формы собственности) переходит к Министерству здравоохранения.

Напомним, что в стране объявлено не военное, а чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Впервые оно было введено 16 марта, впоследствии дважды продлено.

Законодательный пакет предусматривается представить на следующей неделе в Национальном Собрании.