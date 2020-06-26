Президент подписал закон

А парламентская оппозиция не смогла консолидироваться

Итак, Президент РА Армен Саркисян в самые сжатые сроки подписал принятые парламентским большинством изменения в конституционном законе РА о Регламенте НС и прилагаемых законах.

Напомним, они касались вопроса подписания принятых парламентским большинством в понедельник на внеочередной сессии корректировок в Конституции РА, которые предполагают сокращение срока полномочий судей Конституционного суда.

Глава парламента Арарат Мирзоян заявил, что вопрос подписания конституционных изменений был обсужден с главой государства и найдено решение: принятые НС конституционные изменения не будут направлены на подпись Президенту страны — их просто публикует председатель парламента.

Отметим, что по действующей Конституции, Президент хотя и является главой государства, но не наделен полномочиями визировать принятые НС конституционные изменения. Прямого запрета, естественно, нет, однако нигде и не написано, что в данном случае необходима виза Президента.

И коль скоро Национальное Собрание приняло конституционные изменения без заключения Конституционного суда — парламентское большинство, блок “Мой шаг”, голосованием решило не обращаться в КС по вопросу конституционных изменений, так как в данном случае КС является стороной заинтересованной (ведь со вступлением в силу изменений в Основном Законе существенно сокращается срок полномочий некоторых судей КС, а троих и вовсе прекращается), парламентская оппозиция, точнее фракция “Процветающая Армения” попыталась обратиться в КС для получения заключения по вопросу конституционности всей процедуры.

Другая оппозиционная фракция, “Просвещенная Армения”, отказалась участвовать в этой акции — лидер ее Эдмон Марукян заявил, что относительно уступки полномочий имелась договоренность между Президентом и парламентским большинством, но это не значит, что происшедшее приемлемо для них. Они инициируют вопрос восстановления полномочий главы государства, но только после 7 июля, когда в КС будет обсужден вопрос соответствия Конституции ст.300.1 Уголовного кодекса РА на основе иска второго Президента РА Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции города Ереван. Дабы не сложилось впечатление, что партия “Просвещенная Армения” вмешивается в данный процесс. Этой фракцией было также озвучено заявление о том, что в процедуре принятия конституционных изменений было допущены нарушения.

Таким образом, идея обращения оппозиции в КС по вопросу изменений в Основном Законе по положению на данный момент вроде бы снимается с повестки: партия “Процветающая Армения” обладает 25 мандатами народного доверия (тогда как для обращения в КС необходимо минимум 27 мандатов), а “Просвещенная Армения” — 17.

Решение “Просвещенной Армении” неоднозначно воспринято частью общества и радикальной оппозицией. Отечественные СМИ полны материалов, компрометирующих лидера партии — пишут все, кому не лень…

Что касается партии “Процветающая Армения”, то после известных событий, когда Национальное Собрание по ходатайству Генерального прокурора лишило ее лидера Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и даже дало согласие на избрание в виде меры пресечения ареста, за исключением одного-двух случаев не участвует в пленарных заеданиях. Ныне же вообще объявило политический бойкот. Буквально на днях стало известно, что прокуратура представила апелляционную жалобу на решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства и неприменении ареста в качестве меры пресечения в отношении Гагика Царукяна.

Напомним, что 21 июня суд отказался от применения ареста в качестве меры пресечения в отношении Царукяна, которому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 154.2 УК Армении — раздача взяток в ходе парламентских выборов 2017г.

Заявление в связи с событиями последних дней вокруг Конституционных изменений распространили и судьи КС.

“Призываем все органы государственной власти в своих действиях и решениях руководствоваться исключительно Конституцией. Конституционный суд продолжает выполнять свои полномочия в нормальном русле, обеспечивая верховенство Конституции”, — как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице КС.

Заявление подписали председатель КС Грайр Товмасян, судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян, Араик Тунян, Ашот Хачатрян, Грант Назарян и Аревик Петросян. Не подписали его Ваге Григорян и Арман Диланян. Арман Диланян избран судьей КС в сентябре 2018г. — парламентом РА VI созыва, а Ваге Григорян — уже VII созыва.

Когда верстался номер, председатель Национального собрания Арарат Мирзоян опубликовал в официальном бюллетене НС изменения в Конституции, принятые парламентом. После вступления в силу изменений будет прекращено пребывание на должности члена Конституционного суда бывшего на должности в течение времени, общей продолжительностью не менее 12 лет, а председатель КС продолжит оставаться в должности члена Конституционного суда.

Изменения в Конституции вступают в силу на следующий день после их официального опубликования.

После вступления в силу будут прекращены полномочия судей КС Алвины Гюлумян (которая, кстати, считает, что 12-летний срок не касается ее), Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а нынешний председатель КС Грайр Товмасян продолжит оставаться лишь членом КС.