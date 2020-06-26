Дамоклов меч

Турции не остановить процесс признания Геноцида армян

Президент Турции Реджеп Эрдоган на очередном заседании Высшего консультативного совета постановил создать отдельное ведомство, которое будет реагировать на утверждения и события, связанные с темой “геноцида армян” в Османской империи, сообщает турецкая газета Hurriyet. Издание отмечает, что идея создания подобной структуры возникла после появления в Конгрессе США резолюции о признании Геноцида армян и представления в американских судах судебных исков против Турции со стороны армян. Однако распространение коронавируса заставило турецкие власти отложить создание этой структуры.

Идею создания структуры, занимающейся отрицанием Геноцида армян, выдвинул Джемиль Чичек из Высшего консультативного комитета, который на эту тему дал брифинг с советником президента Турции Сейитом Сертчеликом.

Докладчики подчеркнули, что в Турции нет конкретной структуры, которая займется отрицанием Геноцида армян и разработкой стратегии. Было отмечено, что в борьбе против признания Геноцида армян участвует ряд министерств, однако не разработана единая политика. Был представлен доклад, подготовленный 5 университетами на эту тему. Доклад о ситуации с признанием рядом стран Геноцида армян и их политики в этом отношении был представлен в ходе заседания совета президенту Эрдогану. В Турции, которая категорически отвергает утверждения о намеренном варварском уничтожении армянского населения в начале ХХ века, на данный момент нет единой структуры, которая бы занималась выработкой политики в этой сфере. В связи с этим принято решение создать “автономное и гражданское ведомство”, которое будет заниматься только выработкой стратегии реагирования и вариантов ответа на заявления о Геноциде и связанные с этой темой аспекты. Структура не будет иметь прямой связи с правительством, займется политическими, культурными, историческими вопросами проблемы и пропагандой турецкой точки зрения.

Кроме того, в докладе отмечается, что армянское лобби в последнее время перестало передавать в международные суды заявления о Геноциде в связи с вероятностью отказа в рассмотрении из-за формулировки. Лоббисты, как указали авторы доклада, пытаются заменить и ввести в общий дискурс вместо термина “геноцид” — “преступление перед человечеством” применительно к событиям 1915 года. Этот вопрос, по мнению Анкары, требует срочного внимания.

Судя по всему, Анкара сильно встревожена. Наивно было бы полагать, что ее обеспокоенность связано исключительно с имущественными претензиями потомков жертв Геноцида. Вопрос стоит шире. Факт Геноцида армян 1915-23гг. в Османской Турции и Западной Армении уже признан несколькими десятками государств и рядом авторитетных международных организаций. Уругвай, Кипр, Россия, Греция, Канада, палата депутатов Италии, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, временное правительство Ливии, 49 американских штатов и обе палаты Конгресса США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей. По некоторым сведениям, ожидается признание Геноцида армян Египтом.

Хотя в каждом случае Анкара поднимала вселенский хай, расточая угрозы в адрес названных государств и международных организаций, ничто не мешало ей впоследствии с ними сотрудничать. Но признание Геноцида армян Палатой представителей и Сенатом США в 2019г. Турцию обеспокоило особо, несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа и отклонила принятую сенаторами резолюцию №150. Однако процесс продолжается. И неизвестно, куда он повернет. А вслед за Геноцидом армян перед Турцией в контексте нынешних геополитических развитий вполне может замаячить перспектива признания геноцида греков, езидов, да и курдов со всеми вытекающими из этого последствиями. Неспроста Эрдоган пытается лавировать между США, отношения с которыми в последние годы оказались серьезно подорванными в силу того же курдского вопроса в Сирии, а также отказом Вашингтона выдать Анкаре ставшего для Эрдогана заклятым врагом проповедника Гюлена, и вечным соперником Турции в нашем регионе — Россией. Агрессивная политика Анкары в регионе Ближнего Востока и Средиземноморя рассорила ее с большинством арабских стран, с Израилем, Грецией и стала настоящей головной болью для НАТО.

Исходя из общего контекста этих и множества других проблем, перед которыми оказалась Турция, трудно не согласиться с тем, что каждая из них, в том числе вопрос признания и осуждения Геноцида армян — это проблема Турции и международного сообщества. “Заявления президента Турции об оправдании Геноцида армян и оскорблении памяти его жертв не являются новостью и представляют собой проявления ненависти, которые оказывают влияние на сохранение и укрепление в этой стране атмосферы ксенофобии в отношении армян. Вопрос признания и осуждения Геноцида армян — не армяно-турецкая проблема, это проблема Турции и международного сообщества. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления и действия Турции относительно признания Геноцида армян той или иной страной. Для нас и для международного сообщества Геноцид армян является реальностью, которая также послужила основой и для разработки конвенции 1948 года об осуждении и предупреждении геноцида и внедрения механизмов по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества на его основе. Отрицание не может иметь будущего, независимо от того, кто и как будет это преподносить. Какие бы усилия ни прилагали власти Турции, чтобы подавить правду, в любом случае, она уже проложила свой путь, и будет следовать по нему”, — заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя созыв заседания Высшего консультативного совета при президенте Турции для обсуждения действий по противодействию “безосновательных утверждений в отношении Турции относительно Геноцида армян 1915 года”.