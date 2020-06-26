Откладывать обслуживание внешнего долга нет необходимости

Государство 26 июня, 2020 | Автор : admin

Армения не собирается в условиях чрезвычайного положения вести переговоры об отсрочке обслуживания внешнего долга. Об этом в ходе обсуждения в НС годового отчета о выполнении Государственного бюджета РА за 2019 год сказал министр финансов Атом Джанджугазян, отвечая на вопрос одного из депутатов, которого интересовало: не ведутся ли переговоры с международными финансовыми партнерами об отсрочке запланированных на 2020 год платежей по обслуживанию внешнего долга.

Глава финведомства подтвердил мнение, высказанное ранее. “Мы не думаем, что это лучший вариант. Есть вопрос рейтинга, есть вопрос возможности привлечения долга. В любом случае, мы по-прежнему считаем, что перед лицом трудностей 2020 года мы столкнулись с относительно значительным резервом для заимствований, что связано с тем, что мы ни на минуту не просрочили наши выплаты как с точки зрения выполнения обязательств инвесторов на внутреннем, так и на внешних рынках”, — сказал министр, отметив, что правительство не считает целесообразным вести переговоры в этом направлении.

Он напомнил, что Всемирный банк предоставил своим государствам-членам возможность, которой воспользовалась и Армения.