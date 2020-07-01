Госдеп США считает Турцию источником и транзитной страной для иностранных террористов

Госдепартамент США признал Турцию источником и транзитной страной для иностранных террористов, стремящихся присоединиться к ИГИЛ и другим террористическим группировкам, сражающимся в Сирии и Ираке.

В докладе, посвященном борьбе с терроризмом в 2019г., Госдеп США отмечает, что по состоянию на ноябрь 2019г. в “списке запрещенных к въезду лиц” в Турцию насчитывалось около 76 тыс человек. С 2011г. Турция репатриировала более 7800 иностранных боевиков из более, чем 100 стран. В рамках мер по возвращению подозреваемых членов ИГИЛ и членов их семей в родные страны, в период с середины ноября по начало декабря 2019г. правительство Турции депортировало или запретило въезд более 70 человек, обвиняемых в терроризме. МВД сообщило, что по состоянию на 9 декабря в Турции содержалось 1174 члена ИГИЛ и 115 членов “Аль-Каиды”.

Рабочая партия Курдистана (РПК) продолжала проводить теракты в Турции и против турецких интересов за пределами Турции. Силы безопасности Турции проводили операции внутри страны наряду с военными операциями в северном Ираке и северной Сирии. Международная кризисная группа сообщила, что в первые 11 месяцев 2019г. 26 гражданских лиц, 82 сотрудника сил безопасности и 343 боевика РПК были убиты в восточных и юго-восточных провинциях Турции в результате инцидентов, связанных с РПК. В 2019г. продолжались задержания и аресты лиц, подозреваемых в пособничестве или симпатиях к РПК, в том числе некоторых избранных политиков. Правительство продолжало ограничивать некоторые свободы и элементы системы верховенства закона страны в соответствии с широким законодательством о борьбе с терроризмом.

После попытки госпереворота в июле 2016г. правительство Турции признало движение проповедника Фетуллаха Гюлена террористической организацией (FETO). Но FETO не признана террористической организацией в США. Правительство Турции продолжало задерживать и арестовывать турецких граждан, а также иностранцев, проживающих в Турции, в том числе граждан США и сотрудников, работающих на местах в Миссии США в Турции, за предполагаемые связи с FETO, часто на основе скудных доказательств и минимальной надлежащей процедуры. Правительство также регулярно добивалось выдачи турецких граждан, проживающих за границей, по обвинениям, связанным с терроризмом, чтобы привлечь их к ответственности за предполагаемые связи с “FETO”.

В 2019г. правительство также продолжало увольнять военных, служащих служб безопасности и госслужащих. После неудачной попытки госпереворота в 2016г. правительство уволило или отстранило более 130 000 гражданских служащих и военнослужащих от государственных должностей, арестовало более 80 000 граждан и закрыло более 1500 неправительственных организаций за предполагаемые связи с FETO.