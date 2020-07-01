Регион 01 июля, 2020 | Автор : admin

Франция будет ежегодно отмечать День “Маленького Принца”. Такое решение Фонд Антуана де Сент-Экзюпери принял по случаю 120-й годовщины со дня рождения писателя, чтобы отдать дань уважения его роману, передает ТАСС.

“Современной эпохе с ее многими кризисами и напряженностью гуманистические идеалы Сент-Экзюпери особенно необходимы”, — считают в фонде.

Авиатор и литератор Антуан де Сент-Экзюпери, чья книга переведена с французского на 360 языков, появился на свет в Лионе 29 июня 1900 года. Принадлежавший по рождению к старинному французскому аристократическому роду, он рано потерял отца. Его воспитанием занималась мать. Графиня Мари де Сент-Экзюпери постаралась дать сыну как можно более разностороннее образование.

В преддверии юбилея власти региона Овернь-Рона-Альпы приобрели почти за €1 млн замок Сен-Морис-де-Реман, где прошли детские годы автора “Маленького принца”. Двумя главными увлечениями в его жизни стали авиация и литература.