Алиева предупреждают

После окончания карантина доклады международных организаций о ситуации с правами человека в Азербайджане будут критическими

В Азербайджане есть факты использования борьбы с терроризмом как предлог для устранения политических оппонентов, говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США о борьбе с терроризмом. В отчете отмечается, что, несмотря на то, что в 2019г. в Азербайджане не было зарегистрировано терактов, а правоохранительные органы и служба безопасности “продемонстрировали способность выявлять, сдерживать и предотвращать террористические акты на территории Азербайджана”, правоохранительные органы и органы безопасности “слишком широко” применяли определения “терроризм” и “экстремизм”.

В результате политические оппоненты и религиозные активисты подвергались судебным преследованиям, задержаниям и жестокому обращению. “Факты физического насилия чаще всего имели место со стороны Управления по борьбе с оргпреступностью МВД”, — отмечается в докладе. Примером этого может служить дело Ниямеддина Ахмедова — телохранителя лидера партии Народный фронт Али Керимли. Ахмедов был обвинен в “финансировании терроризма” после того, как отбыл 30 дней под административным арестом за “нарушение карантинных мер” в период Covid 19.

На вопрос Turan, обеспокоены ли США тем, что правительство Азербайджана может использовать терроризм как предлог для устранения своих критиков и оппозиции, посол Натан Сейлз, координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом, сказал, что “борьба с терроризмом подразумевает полное уважение прав человека и верховенство закона”.

В принципе, преследования оппозиционных активистов и журналистов в Азербайджане не новость. Практически все, кто осмеливается выйти за очерченные официальным Баку политические рамки преследуются, избиваются, арестовываются по самым разным обвинениям — от хранения и распространения наркотиков до государственной измены и терроризма. Они, что называется, поставлены на поток. Объявленная из-за коронавируса пандемия и установление в Азербайджане жестких карантинных мер стали прекрасной ширмой для задержания и арестов инакомыслящих якобы за нарушение карантинного режима. Международная организация “Репортеры без границ” в опубликованном в мае ежегодном отчете “Индекс свободы прессы в мире” отмечает, что в 2019 г. после увольнения советника президента Азербайджана А.Гасанова, являющегося главным цензором местных СМИ, надежды на реформы быстро исчезли и начались преследования журналистов, освещающих фальсификации выборов и протесты оппозиционеров. Основные независимые СМИ Азербайджана заблокированы, а для подавления депортированных журналистов преследуют оставшихся в стране членов их семей. Власти также задерживают азербайджанских журналистов, находящихся в Грузии и Украине, подают иски для их задержания во Франции. В условиях коронавирусной пандемии политические власти ужесточили ведение необъявленной войны с оппозицией, независимыми журналистами и блогерами, ограничивая их права или арестовывая по абсурдным обвинениям.

Георгий Гогия, директор организации Human Rights Watch по Южному Кавказу, отмечает, что аресты во время пандемии могут привести к распространению вируса, и некоторыми подразделениями ООН и Советом Европы рекомендовано считать аресты самым крайним вариантом. Однако даже после смягчения карантина у азербайджанских оппозиционеров нет никакой надежды на то, что “смягчатся” и их преследования. “Пока будет продолжаться карантин, будут продолжаться и давление и репрессии со стороны властей Азербайджана. Будут и аресты. Но, откровенно говоря, я не считаю, что с окончанием карантина закончатся и они”, — убежден лидер Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Использованием правительством Азербайджана пандемии коронавируса для подавления политической оппозиции страны возмущены и в ПАСЕ. “Язык, используемый президентом Алиевым для представления законной политической оппозиции своей страны как предательской “пятой колонны “, глубоко недемократичен”, — сказал один из докладчиков ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах. “Именно во времена чрезвычайных ситуаций политический плюрализм и ответственное использование свободы выражения мнений являются наиболее важными, чтобы обеспечить открытые дебаты о политике и свободном распространении информации среди общественности”, — отметил он.

Докладчица ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане Сунна Эварсдоттир в интервью азербайджанской службе “Радио Свобода” заявила, что после окончания карантина доклады международных организаций о ситуации с правами человека в Азербайджане будут критическими. “Азербайджан, как и другие страны, сейчас находится на карантине, и сложно получить подтверждение о происходящих там событиях. Однако так будет не всегда”, — сказала она.

Примечательно, что в конце июня с.г. МИД Азербайджана заблокировал предварительный пакет решения Постоянного совета ОБСЕ о назначении в должности на очередной 3-летний срок Генерального секретаря ОБСЕ, Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств. Решение предусматривало назначения странами членов ОБСЕ всех выше указанных руководящих постов ОБСЕ одним общим пакетом. В своей ноте протеста, направленной в Постоянный совет ОБСЕ, МИД Азербайджана выразил свое несогласие с назначением на очередной 3-летний срок Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации французского дипломата Арлем Дезира. Свою позицию МИД Азербайджана объясняет тем, что на протяжении своего первого трехлетнего мандата, начавшегося 18 июля 2017 года, Дезир чрезмерно критиковал ситуацию со свободой слова в Азербайджане. Учитывая то, что процесс принятия решений постоянного совета ОБСЕ происходит на основе консенсуса, действия МИД Азербайджана могут оставить обезглавленным руководство ОБСЕ до сентября текущего года, когда, вернувшись из летних отпусков, члены Постоянного совета смогут полноценно проводить свои заседания в Вене, где находится штаб- квартира организации.