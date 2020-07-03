Жизнь во время эпидемии — глазами режиссеров

Эпидемияя COVID-19 очень серьезно изменила нашу жизнь. Изменила время нашей жизни. А любое время требует того, чтобы его задокументировали. И лучше всех это могут сделать деятели кино — представить нашу жизнь во время эпидемии сквозь призму своего восприятия. Сделать это они смогут в рамках конкурса документальных фильмов и снятых документальных материалов “Наше время жизни”, объявленного Союзом кинематографистов Армении.

Как сообщили “РА” из Союза кинематографистов Армении, фильмы и отснятые материалы должны на языке кино и творчества задокументировать нашу жизнь во время пандемии, рассказать о различных вопросах, реалиях и проявлениях этого непростого времени. Фильмы и отснятые материалы должны быть представлены в Союз кинематографистов Армении до 30 октября этого года.

Профессиональное жюри, в состав которого входят кинокритик Микаел Стамболцян, режиссер Эдгар Багдасарян и кинооператор Ваагн Тер-Акопян, подведет итоги до 10 ноября.

Для фильмов установлены следующие призы: за первое место 1000 долларов (в драмовом эквиваленте), за второе место — 600 долларов (в драмовом эквиваленте).

За отснятые материалы учрежден один приз: 500 долларов (в драмовом эквиваленте) и предоставление возможности монтажа.