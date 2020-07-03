Качественные семена для озимой пшеницы

Государство 03 июля, 2020 | Автор : admin

Правительство поможет фермерам с приобретением семенного материала элитных сортов

Обеспечение продовольственной безопасности Республики Армения, повышение степени самодостаточности страны в плане выращивания пшеницы, введение в оборот простаивающих земель сельскохозяйственного назначения, активизация злакового земледелия и развития семеноводства зерновых культур, и, в конечном счете, увеличение доходов фермерских хозяйств, занятых выращиванием зерновых — все эти задачи нацелена решить утвержденная на вчерашнем заседании правительства программа государственной помощи для стимулирования производства озимой пшеницы.

Вкратце суть программы состоит в том, что земледельцам, занимающимся производством озимой пшеницы и засевающим этой культурой поля площадью от двух до 20 гектаров, будет предоставлена государственная субсидия или ценовая компенсация на закупку высококачественных семян элитных сортов, обеспечивающих высокую морозостойкость, урожайность и пищевую ценность полученного зерна. Субсидии и ценовые компенсации будут предоставлены фермерским хозяйствам и отдельным земледельцам семи, традиционно занимающихся озимым земледелием областей, где находится более 95% засеваемых площадей: Ширак, Сюник, Гегаркуник, Лори, Арагацотн, Тавуш и Котайк. Процесс субсидирования или компенсации будет осуществлять разработчик и куратор проекта — Министерство экономики. Размер субсидии или компенсации за 1 килограмм определен в 70 драмов, что даст возможность хозяйствующим субъектам приобрести качественную пшеницу по цене ниже рыночной.

По расчетам разработчиков программы ожидается, что ее реализация позволит повысить объем урожая озимой пшеницы на 30%.

Такая помощь важна особенно сейчас, когда в условиях пандемии коронавируса перед государствами всего мира и, в том числе, перед Арменией остро встала задача обеспечения продовольственной безопасности и повышения самообеспечения государства продуктами питания в условиях растущей турбулентности на традиционных продовольственных рынках и стремительных глобальных перемен.

В последние пять лет ежегодно импортировалось 250-330 тысяч тонн пшеницы. Вследствие распространения коронавируса и имея в виду тот общемировой прогноз, что государства мира должны быть готовы к другим возможным пандемиям или подобным катаклизмам, которые могут привести к сложностям с импортом продовольствия, в особенности, такого стратегически важного продукта, как пшеница, возникает задача увеличения объемов местного производства, чтобы таким образом повысить степень самодостаточности и обеспечить продовольственную безопасность государства.

Особое внимание, обращенное к озимой пшенице, обусловлено тем, что согласно данным Статистического комитета РА, в течение последних лет основные промышленно-производственные показатели озимой пшеницы снижались. Так, в 2019 году по сравнению с 2015 годом посевные площади сократились почти на 44,1%, урожайность снизилась на 42%, в результате чего общий объем урожая был меньше на 68,7%, составив всего 110,3 тысяч тонн. Снизился также уровень самообеспечения пшеницей. В 2018 году он составил 31,5% против 48,7% в 2014 году.

Именно на решение вопросов продовольственной безопасности в первую очередь нацелена реализуемая в сфере сельского хозяйства государственная политика. Однако данная программа попутно призвана решить также множество сопутствующих проблем сферы земледелия. Среди них немаловажной является проблема простаивающей, многие годы неиспользуемой земли сельскохозяйственного назначения. Предоставляя помощь в приобретении высококачественных семян, правительство рассчитывает стимулировать сельчан на то, чтобы вывести земли из простоя и задействовать для выращивания озимой пшеницы. Кроме того, цель программы — дать импульс развитию зернового семеноводства и производству семян элитных сортов зерновых сельскохозяйственных культур.

Как сообщил, представляя проект программы, министр экономики Тигран Хачатрян, абсолютные показатели урожайности далеки от удовлетворительных: с гектара снимают в среднем по областям меньше двух тонн зерна, и причина — низкое качество посевного материала. высокая цена (семена озимой пшеницы 1 сорта предлагаются местными производителями семян по цене 210-220 драмов за килограмм) — делает эти семена, по сути, недоступными для большинства хозяйств, поскольку для посева нужно приобрести примерно 300 килограммов из расчета на один гектар. Именно поэтому и принят механизм частичного субсидирования или компенсации цены.

Обобщая идеологию программы, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что очень важной характеристикой программы является то, что правительство не раздает сельчанам бесплатный посевной материал, а субсидирует его приобретение. “Это решение мы приняли в контексте обсуждения вопросов продовольственной безопасности. Но здесь есть одна очень важная констатация, о которой мы должны сказать сегодня: эта программа не будет постоянной, и у этой программы есть одна очень важная содержательная особенность”, — отметил Никол Пашинян. Он также указал, что цель программы продемонстрировать сельчанам, что в случае определенных финансовых вложений и засева качественных семян производство пшеницы может быть действительно доходным видом деятельности. “Мы хотим этой помощью привести сельские хозяйства к некоему финансовому циклу, чтобы уже каждый год от этих дополнительно полученных доходов они, как бюджет, рассчитывали приобретение семян следующего года за свой счет. То есть, мы год или два будем реализовывать эту программу, чтобы в сельских хозяйствах возник бюджет, который будет обязательно использоваться на приобретение семян. То есть мы должны внедрить эту культуру, что нельзя просто сеять полученное в прошлом году зерно. Посев нужно проводить качественным семенным материалом”, — пояснил глава правительства.

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