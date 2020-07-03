На Азербайджан надвигается экологическая катастрофа

Уровень воды в самой полноводной реке Азербайджана — Куре упал до критического уровня. Обмеление уже вызвало недостаток воды в некоторых районах и может привести к другим экологическим бедствиям, сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что процесс сильного обмеления Куры наблюдается с начала лета. Уровень воды снизился до небывалой отметки. Местные жители в Сальянском районе отмечают, что никогда не видели такого обмеления в прошлом. Реку, которую невозможно было переплыть, теперь можно перейти вброд, а в некоторых местах образовались островки. Кроме того, вследствие снижения скорости течения пошел процесс смешения морской воды с речной — теперь можно сказать, что не Кура впадает в Каспий, а наоборот. Морская вода смешалась с речной на протяжении 60 километров и достигла села Ашагы Сурра в Нефтчалинском районе. По этой причине в Нефтчале и селах района население испытывает проблемы с питьевой водой. Питьевая вода завозится в Нефтчалинский район на водовозах из Сальяна. Вода в Куре в районе стала настолько соленой, что непригодна для рогатого скота и даже для сельскохозяйственных нужд.

Низовье реки стало непригодным для судоходства. Гидрологи министерства экологии и природных ресурсов АР причиной такого обмеления называют засушливое лето, нерациональное использование пресной воды для технических нужд, а также уничтожение лесов и болот в бассейнах рек.

Отметим, что длина Куры, берущей свое начало в Турции, в Карсе, протекающей далее через Грузию в Азербайджан, составляет 1515 километров.