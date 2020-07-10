Тяжелое заболевание — основание для освобождения из заключения

Государство 10 июля, 2020 | Автор : admin

Национальное Собрание на начавшейся 8 июля внеочередной сессии рассмотрело во втором чтении и полностью приняло инициативу правительства о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РА, которой предлагается в рамках Уголовно-процессуального законодательства предусматривать возможность освобождения от заключения на основании тяжелого заболевания, препятствующего его отбытию.

Замминистра юстиции Србуи Галян, представляя законопроект, отметила, что после первого чтения в него были внесены некоторые технические корректировки.

Проектом предусматривается закрепить возможность незамедлительного рассмотрения ходатайства полномочного органа контролирующим прокурором и принятия решения об его удовлетворении или отклонении. Одновременно предусмотрена возможность обжалования в судебном порядке в случае отклонения ходатайства. Установлен также ряд других положений.

Заметим, что необходимость проекта обусловлена, в частности, тем обстоятельством, что в январе 2020 года в уголовно-исполнительных учреждениях уже зафиксировано 3 случая смерти, из которых 2 — вследствие тяжелой болезни.