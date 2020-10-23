Гимнасты готовы к защите Родины

Члены сборной Армении по спортивной гимнастике готовы отправиться на фронт, чтобы с оружием отстоять свободу и независимость Арцаха, завил наставник национальной команды нашей страны Акоп Серобян.

“Естественно, в эти дни все наши мысли и разговоры только о развязанной против нашего народа войне. Даже на тренировках мы порой отвлекаемся от профессиональных обсуждений, переключаясь на поступившую с фронта новую информацию. Без этого просто невозможно. На передовой уже сражаются некоторые ребята нашей команды — Виген Хачатрян, Жора Смбатян, Оганес Акопян. Мы готовы в любой момент присоединиться к ним. Наши спортсмены ни на секунду не сомневаются в окончательной победе армянского оружия, героического армянского солдата.

Конечно, всякий раз сердце разрывается от боли, когда поступают сведения о погибших. Ничего не поделаешь — нас втянули в кровопролитную войну и мы должны с честью принять этот вызов. Иного выхода, кроме победы, для нас просто нет”, — отметил главный тренер национальной сборной, добавив, что руководство республиканской федерации решило отказаться от участия в чемпионате Европы, намеченном в декабре в Турции.