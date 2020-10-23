Аронян — моральный победитель турнира в Норвегии

Чемпион России по шахматам 2019 года Евгений Томашевский назвал Левона Ароняна моральным победителем соревнования по классическим шахматам на международном представительном турнире, финишировавшем на днях в норвежском Ставангере. Напомним, что армянский гроссмейстер, одержав ряд ярких побед, обосновался в тройке лидеров и только по дополнительным показателям уступил главный приз.

“Аронян прекрасно провел турнир, и в классических шахматах набрал столько же очков, сколько и Карлсен, — сказал Томашевский РИА Новости. — Он показал результат +3 и прибавил в рейтинге 15 пунктов, вернувшись на уровень 2780 баллов. Первый круг провел лучше всех, но потом его выбила из колеи партия с Фабианом Каруаной. Левон должен был побеждать и форсировать отрыв, но проиграл, и его игра поблекла. Однако, в последних двух турах удача вернула ему долги. Я считаю, что его результат в классические шахматы заслужен, он действительно играл здорово, показав яркие и интересные шахматы. Думаю, что по игре в классические шахматы именно Левона можно считать моральным победителем турнира в Ставангере. Заметно, что он накопил очень большое количество творческой энергии. Он хочет играть, и есть ощущение, что, возможно, ранее он был истощен классическими турнирами, которые много лет шли нон-стоп”.

Собеседник агентства также отметил, что гроссмейстер за последнее время накопил хороший заряд игрового потенциала. “В этом турнире у Левона была видна творческая энергия, которой ранее ему недоставало, и он очень много вкладывал в каждую партию. И такой Левон Аронян способен на многое. Если он сможет сохранить этот заряд на “постковидную” дистанцию соревнований, то вполне возможно, что мы увидим настоящего Ароняна. Того Левона Ароняна, который должен бороться за первые позиции в мире”, — считает Томашевский.

Напомним, что в Норвегии наш гроссмейстер в 10 партиях по “классике” набрал 6,5 очков. С аналогичным результатом завершили выступления норвежец Карлсен и иранец Фирузджа. Он занял третье место и по итогам двухкругового состязания с учетом партий в “классику” и тай-брейков.