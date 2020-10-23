Двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Тигран Л. Петросян в обращении к зарубежным друзьям и знакомым раскрыл причины развязанной против Арцаха и Армении захватнической войны Турции и Азербайджана, рассказав об ужасах этой авантюры и борьбе армян за свободу и независимость.

“Агрессором в карабахско-азербайджанском конфликте является Азербайджан, и это факт. Об этом свидетельствуют заявления Алиева, то обстоятельство, с какими большими силами они перешли в заранее спланированное нападение, и, наконец то, что будучи победившей нацией, мы логически не имели причин для развязывания войны. Мой жизненный опыт подсказывает, что никакая третья страна не придет и не решит за нас судьбу борьбы за выживание. Это уже не только вопрос Карабаха и Армении: в процессе замешаны международные террористические группировки, представляющие угрозу не только для двух наших республик, но и для всего региона и мира в целом. Невозможно скрыть активную роль Турции в возобновлении войны и ее продолжении. В основном именно она финансирует этих террористов. Азербайджан воюет против Карабаха с использованием современного оружия, поставляемого Турцией. Есть и некоторые другие страны, помогающие агрессору Азербайджану в реализации этих бесчеловечных и противоречащих всем международным нормам злодеяниям. Среди них — Израиль. Хочу сказать своим иностранным друзьям, что здесь решается не только вопрос Карабаха или Армении — проблема касается всего мира, поскольку действия, предпринимаемые против армянского народа, являются тяжким преступлением против человечества”, — отметил гроссмейстер.

Он подчеркнул, что военно-политическое руководство Азербайджана, окончательно потеряв совесть, давно перешло все границы. “Безо всякого угрызения совести враг постоянно подвергает обстрелу гражданские учреждения, школы, больницы, дома безвинных людей и, что больнее всего — церкви. Помимо сотен погибших солдат имеются также невинные жертвы среди мирного населения — женщины и дети, бабушки и дедушки. Сегодня на передовой у всех нас есть друзья, родственники, родные, соотечественники. Наша повседневная жизнь начинается и заканчивается получением новостей с фронта, тревогой, воодушевлением за успехи и горем от печальных вестей… Пусть сбудуться все наши ожидания, воцариться мир и наши невосполнимые потери будут на благо победы. Мы победим”, — заключил шахматист.