Налоговые льготы на период военного положения

Государство 30 октября, 2020 | Автор : admin

Комитет государственных доходов выступил с заявлением, в котором описываются налоговые льготы, установленные на время военного положения. В сообщении, распространенном Комитетом государственных доходов РА, говорится:

Государство поможет тем, кто поддерживает государство. Во время войны отдельные лица и организации, объединившиеся вокруг одной цели — победы, могут не думать об уплате налогов при отправке помощи в Армению. Государство избавит их от этой заботы. 23 октября вступил в силу Закон РА “Об установлении налоговых льгот в период военного положения”, который будет распространяться на помощь, предоставляемую после 27 сентября.

По закону пожертвования должны поступать в одно из пяти ведомств: Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Департамент территориального управления, Министерство высокотехнологичной промышленности или Министерство здравоохранения. Кстати, это касается импорта из Евразийского экономического союза. В случае импорта из третьих стран давно действует налоговое освобождение, в результате чего процедура отменяется в пользу государства.

Однако для применения этой привилегии, по общему законодательству ЕАЭС, необходимо подать налоговую декларацию на импорт и заявление об уплате косвенных налогов. Организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы также должны оформить расчетные документы в принимающие министерства, которые должны ратифицировать документ.

Порядок использования привилегии для физических лиц разный. Если в дни военного положения лицо импортирует в Армению больше установленных квот и подарит государству, то за эту превышающую часть не придется платить налоги.

Во время военного положения предусмотрены налоговые льготы для импорта из третьих стран и для местных производителей.

Другая группа налоговых льгот распространяется на товары, подлежащие обязательной маркировке. Например, минеральную воду в бутылках или другую продукцию в наши дни можно бесплатно отчуждать государству без маркировки.

Какие товары не будут облагаться налогом, при бесплатном предоставлении их государству, можно будет узнать по списку, установленному правительством. До тех пор освобождение от налогов распространяется на все товары, переданные в дар государству после 27 сентября.

Предприятия, которые уже выполнили свои налоговые обязательства по товарам, ввезенным в последние дни сентября и бесплатно предоставленным государству до принятия этого закона, должны скорректировать сделку, подав электронную декларацию. Компании хорошо осведомлены об этих электронных процедурах. Специалисты Комитета государственных доходов готовы предоставить подробную информацию и физическим лицам.

Последовательность действий можно узнать, позвонив в колл-центр SRC. 060 544 444 08000 0007”.