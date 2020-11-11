Залог победы в нас самих

В переломные и тяжелые для государства дни особое значение приобретает голос интеллигенции. Последняя является ориентиром для общества, влияет на умы людей, создает духовную культуру, определяет нравственную и творческую атмосферу в обществе. Наш собеседник- известный сценарист, драматург, публицист Армен Ватян, с которым мы поговорили о войне, мире и нашей борьбе.

— ХХI век. Казалось бы, эпоха высоких технологий, научно-технического прогресса, развития, где не должно быть места войнам и насилию. Но что мы видим сегодня? Война в Арцахе: кровопролитная и жестокая… И по большому счету, мир спокойно взирает на все это. Как такое может быть?

— Это уже доказанная аксиома, что за прошедшие тысячелетия развития цивилизации сам человек в своих личных качествах почти не изменился. Он остается таким же эгоистичным и эгоцентричным существом, которым был и пять тысяч лет назад. А государство лишь наше отражение, прикрытое фиговыми листками деклараций о правах человека. О каких правах они пекутся, когда ежедневно на глазах мира грубо попирается главное право человека — право на жизнь. Лично меня это уже давно не удивляет. Возмущает — да, очень. Но не удивляет.

— Истории свойственно повторяться. И армянам вновь приходится бороться за свое выживание. Но неужели наших прошлых жертв, геноцида, страданий, потерь родных земель было недостаточно? Пронеси эту чашу мимо меня… Не проносит…

— Если думать, что есть некая мера страданий, уготованная какому-нибудь народу для искупления некоего вселенского греха или еще чего-то заумно трансцендентального, то наш народ взял на себя грехи, как минимум, целого континента. И сейчас, и в будущем чашу мимо нас не пронесут, если ее не выбить из рук несущего, чьи бы руки это ни были. Возможно, это звучит кощунственно, но жизнь не оставляет нам другого выхода. И мы уже научились не только выбивать чашу, но и великодушно подносить ее нашим недругам.

— Сегодня все мы склоняем головы перед подвигом наших солдат, которые проявляют невероятные чудеса героизма. Армянский воин сегодня противостоит турецким “янычарам”, иностранным террористам-наемникам и азербайджанской армии. Известные военные корреспонденты, в эти дни работающие на передовой, уже окрестили их воинами Света, противостоящими силам Зла. Вы согласны с такой формулировкой?

— Красивая формулировка. Но для меня важнее в этом словосочетании слово “воинами”, а света или тьмы, пусть называют как хотят. Чужие оценки меня уже не волнуют. Слишком долго мы ждали похвалы, милосердия или элементарной жалости от “цивилизованного мира”. Надоело. Мы и сейчас видим, как события на карабахском фронте каждый трактует, как ему выгодно. Помните, как довольно долго даже российские СМИ упорно писали “неизвестно, кто первый начал…”, хотя это было ясно всем с самого начала войны. Нам надо делать свою работу — трудную, грязную, кровавую работу войны, а что напишут более не должно нас волновать.

— В чем кроется залог нашей победы? И какова наша главная задача (людей, находящихся в тылу) в деле помощи фронту? Что Вы пожелаете всем нам в эти трудные для нашего народа дни?

— Залог победы в нас самих. В каждом отдельно взятом армянине, гражданине мирового армянства. Кто в состоянии воевать — должен быть на фронте, кто более полезен в тылу, должен работать на победу в тылу. И этот вопрос каждый решает для себя сам.

Что хотелось бы пожелать? Самое главное пожелание — пусть наши бойцы на передовой, зрелые мужчины, отцы семейства, деды и совсем юные мальчишки вернуться к своим родным и близким с победой живыми и невредимыми. Мы, оставшиеся в тылу, можем перенести все — голод, отсутствие света и газа, безработицу, проклятый коронавирус, но читать строки с фамилиями павших героев невыносимо. И только Победа может частично смягчить нашу вину перед ними, так как эти жертвы обретут хоть какой-то смысл. Другого не дано. Есть фильм режиссера Арсена Агаджаняна “Я подарю тебе Победу”. Давайте подарим друг другу эту долгожданную и выстраданную Победу!