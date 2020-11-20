Есть прорыв — мы первые!

Национальная сборная Армении по футболу впервые в истории финишировала на первом месте в подгруппе крупного международного турнира. Победив в заключительном матче второй группы дивизиона “С” Лиги наций УЕФА команду Северной Македонии со счетом 1:0, отечественная дружина пробилась в дивизион “В” и сохранила шанс на участие в стыковых играх чемпионата мира 2022 года.

Шанс этот, кстати, весьма призрачный, но его наличие все же лучше, чем полное отсутствие. К этому вопросу мы вернемся чуть позже, а пока вкратце обсудим встречу с македонцами, прошедшую в столице Кипра ввиду того, что УЕФА ввела временный запрет на проведение игр под своей эгидой в Армении и Азербайджане. Предстартовый расклад этого решающего поединка, в котором на кону было первое место в подгруппе, сложился необычно. Накануне матча стало известно, что команды недосчитаются многих ведущих футболистов. Учитывая ограниченный потенциал обеих сборных, получалось, что играть они будут полурезервными составами. Это делало поединок абсолютно непредсказуемым. Мы уже сообщали о том, что у македонцев будут отсутствовать 8 основных игроков, а накануне игры стало известно, что коронавирус вытеснил из рядов армянской команды резервного вратаря Григора Меликсетяна, а также защитника Андре Калисира, атакующего полузащитника Геворга Казаряна и результативного форварда Саркиса Адамяна. Более чем ощутимый удар для сборной Армении, в составе которой, к тому же, отсутствовал Генрих Мхитарян.

Несмотря на такие потери, команды произвели весьма неплохое впечатление. Матч получился довольно динамичным, с обилием обоюдных угроз воротам соперника. Достаточно отметить, что наши провели 12 острых атак, а македонцы — 14. Наши нанесли 4 удара в створ ворот, соперник — 3. Было реализовано соответственно 5 и 4 угловых удара. А вот по показателю территориального преимущества армянские футболисты вновь уступили. Так, процент времени владения мячом составил 34 против 66 в пользу балканцев. Сборная Армении сделала 300 засчитанных передач, а Северной Македонии — 596. Их точность составила 66 и 82 процента соответственно. И все же, решающий удар нанесла наша команда. Исход поединка решил гол, забитый на 55-й минуте Оганесом Амбарцумяном, оформившим свой 4-й гол за национальную сборную. Кстати, он прежде играл за македонский “Вардар”. Через 15 минут наши упустили реальный шанс для того, чтобы удвоить результат, однако вышедший один на один с вратарем соперника Камо Оганесян не смог пробить голкипера Дамьяна Шишковски. На последних минутах македонцы устроили своеобразный решающий штурм, но наши отразили натиск и сохранили победный результат.

Независимо от всех обстоятельств, сборная Армении одержала одну из важных побед в своей истории. Этот матч наша команда провела в таком составе: Давид Юрченко, Вараздат Ароян, Тарон Восканян, Артак Григорян, Аршак Корян (Сероб Григорян, 65), Акоп Акопян (Карен Мурадян, 70), Тигран Барсегян (Айк Ишханян, 90+1), Камо Оганесян, Соломон Удо (Вбеймар Ангуло, 46), Оганес Амбарцумян, Александр Карапетян (Ваан Бичахчян, 46).

Турнирная таблица нашей группы была подытожена в следующем виде: Армения — 11, Северная Македония — 9, Грузия — 7 очков, Эстония — 3 очка.

На послематчевой пресс-конференции испанский наставник нашей сборной Хоакин Капаррос назвал эту победу исторической. “Я очень рад и доволен своей командой. Это результат работы, проделанной нами за последние месяцы. Могу сказать, что все ребята, сотворившие эту победу, любят свою страну. Мы все пережили очень сложные моменты, но футболисты сумели психологически настроиться на эту игру. Я рад за них, за армянский футбол, который постепенно развивается. Информация о том, что еще несколько ведущих игроков не смогут принять участия в этом матче, естественно, повлияла на настроение в команде. Однако, мы все осознавали, что представляем страну и насколько важна эта победа для Армении именно в эти дни. Сегодня победила Армения, а в главных ролях были наши футболисты. Ребята проделали большую работу и сотворили историю”, — заявил наш главный тренер.

Он отметил, что у сборной Армении есть игровой почерк, который необходимо постепенно развивать. “Мы постоянно приглашаем новых футболистов, чтобы создать здоровую конкуренцию в команде. А поскольку армянский футбол прогрессирует, то растет и число кандидатов в сборную”, — констатировал 65-летний специалист.

С успехом нашу сборную поздравили бывшие и действующие ее игроки. “Горжусь вами, парни”, — моментально отреагировал Юра Мовсисян. “Более чем горд за свою сборную. Поздравляю с выходом в дивизион “В” Лиги наций”, — отсалютовал Генрих Мхитарян. “Мы сделали это — мы первые. Лучшее впереди. Были бы вдвойне рады, если бы могли поделиться своими эмоциями по этому важному поводу с болельщиками. Поздравляю всех армян”, — написал в соцсети Геворг Казарян. А самого Капарроса поздравил его бывший клуб — испанская “Севилья”.

Теперь о не менее важном. Победителями подгрупп разных дивизионов Лиги наций стали сборные Италии, Бельгии, Франции, Испании (дивизион “А”), Австрии, Чехии, Венгрии, Уэльса (дивизион “В”), Черногории, Армении, Словении, Албании (дивизион “С”), Фарерских островов и Гибралтара (дивизион “D”). Все они претендуют на два места в стыковых матчах европейской зоны отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Однако, обладатели этих счастливых лотерей определятся только после отдельного отборочного турнира к мировому первенству. Претенденты будут отбираться по рейтингу из числа сборных, не занявших первые два места в своих группах отборочного турнира, стартующего следующей весной. Если первым восьми из перечисленных сборных удастся финишировать на 1-2 местах в своих группах, то Армения определенно попадет на стыковые матчи ЧМ. Кстати, жеребьевка отборочного турнира состоится 7 декабря текущего года. Сборная Армении попала в пятую корзину вместе с командами Кипра, Фарерских островов, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, Косово, Литвы, Латвии и Андорры. А это означает, что с этими командами мы точно не встретимся.