Одна “бронза”

Пять бронзовых медалей завоевали армянские боксеры на чемпионате Европы среди 17-18-летних спортсменов в Черногории. Все они не смогли продвинуться дальше полуфинала.

Таким образом, на третью ступеньку пьедестала почета поднялись Гаяне Тер-Барсегян (весовая категория до 48 кг), Эллида Кочарян (64 кг), Руслан Асликян (56 кг), Артур Саакян (60 кг) и Оганес Папазян (свыше 91 кг). Россиянин Тенгиз Котоян, одолевший в полуфинале Артура Саакяна, довольствовался серебряной медалью. А представлявшие ту же страну Лиана Торосян (54 кг) и Роберт Бадалян (49 кг) стали чемпионами континента.