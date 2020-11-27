В своем доме в районе Сан-Андрес аргентинского города Тигре, находящемся к северо-востоку от столицы страны Буэнос-Айреса, 25 ноября в возрасте 60 лет скончался легендарный футболист, чемпион мира 1986 года Диего Армандо Марадона — последний великий представитель золотой эры футбола. В стране объявлен национальный траур.

Аргентинская пресса сообщает, что утром в день смерти Марадона перенес кардиореспираторную остановку, к его дому съехалось несколько машин скорой помощи, но было уже поздно. 4 ноября ему провели операцию на мозге, которая длилась 1,5 часа. Хирургическое вмешательство было успешно осуществлено в клинике в городе Оливос после появления у экс-футболиста субдуральной гематомы. Тогда личный врач Марадоны Леопольдо Луке заявил, что госпитализация не была срочной, а гематома была выявлена в ходе томографии. Причиной кровоизлияния мог стать удар по голове. А за день до смерти Марадона был доставлен в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований. Причиной госпитализации стали его эмоциональные проблемы. Возможно, это связано с переживаниями по поводу того, что его сын — Диего Марадона-младший находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

“Прощай, Диего! Ты будешь в каждом сердце футбольной планеты”, — отмечается в сообщении Ассоциации футбола Аргентины. В связи со смертью великого соотечественника президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный национальный траур. На скорбное известие эмоционально отреагировал трехкратный чемпион мира бразилец Пеле. “Уверен, когда-нибудь мы сыграем с тобой на небесах”, — заявил король футбола.

Марадона был, пожалуй, самым эксцентричным футболистом в мире. Он никогда не мирился с несправедливостью, хотя сам не всегда был справедлив. Он боролся со злом, но и сам не был образцом добродетели. Он ненавидел журналистов и буржуазных политиков, называя их бездельниками и мутиловщиками, но не упускал возможности высказаться через прессу. “Я голос безгласых, представитель народа. Я один из них, ничем от них не отличаюсь. Просто ко мне все время лезут с микрофонами, и у меня есть возможность все высказать. А этим людям в их убогой жизни никто не дал такого шанса”, — как-то заявил Марадона — человек с левыми взглядами, друг и товарищ главного латиноамериканского коммуниста Фиделя Кастро, последователь Эрнесто Че Гевары, бунтарь, верящий в Бога.

“Благодарю Господа за то, что он привел меня на Кубу, и я мог увидеть плоды трудов Че Гевары. Мой аргентинский герой. Я ношу его с собой вытатуированным на плече, но еще глубже — в своем сердце. Он был мятежником. Как и я”,- признался Диего.

В Аргентине, где коммунистическая идеология никогда не была особо популярной, даже это сходило Марадоне с рук. Более того, на родине его провозгласили Богом — футбольным богом. А он тут же обрушился с безжалостной критикой… на самого себя: “Люди не ведают, что творят. Вы хоть знаете, насколько я грешен? Я потерял контакт с реальностью. Я предал своих дочерей. Когда ты под наркотиками, времени не существует. Ты думаешь, что все круто, но это ложь. Ты считаешь себя суперменом, и это неправда. Тебе кажется, что ты в порядке, но ты понятия не имеешь, что происходит вокруг. Я не был хорошим сыном, отцом и мужем. Но мои родные спасли меня. Победить зависимость можно только с помощью любви. Они молились за меня, и я понял, что не должен умереть”.

Кстати, Богом его начали называть после незабываемого четвертьфинального поединка чемпионата мира между сборными Аргентины и Англии, состоявшегося 22 июня 1986 года в Мехико. На 51-й минуте того исторического матча Марадона, отдав пас Вальдано, ворвался в штрафную площадку англичан и, заметив отскочивший от ноги английского полузащитника Стива Ходжа мяч, резким прыжком вколотил его в ворота. Но, гол был забит не головой, а кулаком левой руки, который аргентинец незаметно поднял рядом с головой. Все было сделано настолько искусно, что подвох заметили только вратарь англичан и находящиеся поблизости защитники. Даже судья на линии не усмотрел нарушение правил, ну а главный арбитр из Туниса Али Бин Нассер, игнорируя протесты английских футболистов, засчитал взятие ворот. Сам Марадона признался в содеянном только через несколько дней после игры. “Гол был забит отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога”, — иронично бросил он журналистам, назвав произошедшее возмездием небес за поражение Аргентины от Великобритании в Фолклендской войне (2 апреля — 4 июня 1982 года).

Словно в свое оправдание и подтверждение собственного величия всего через 4 минуты после этого гола Марадона забил второй, который в 2002 году ФИФА признала “голом века”. Получив мяч в центре поля, он с помощью своего фирменного дриблинга обыграл почти всех игроков сборной Англии и в завершении атаки, усадив ложным движением вратаря соперников на газон, Диего издевательски вкатил мяч в ворота. Это первенство стало пиком славы Марадоны, чья сборная, обыграв в финале ФРГ со счетом 3:2, стала чемпионом мира, а сам капитан аргентинцев был признан лучшим игроком турнира.

После этого он еще несколько лет блистал в итальянском “Наполи”, превратив заштатную губернскую команду в одну из лучших в Европе. В Неаполь Марадона перешел еще летом 1984 года из испанской “Барселоны”. За его переход была заплачена рекордная по тем временам и смешная по нынешним меркам сумма в 5 млн фунтов стерлингов. С помощью Диего неаполитанцы дважды стали чемпионами Италии (1987, 1990), завоевали кубок (1987) и суперкубок (1990) страны, а в 1989 году овладели Кубком УЕФА. В признание заслуг аргентинца руководство клуба изъяло из обращения 10-й игровой номер, под которым выступал Марадона, заявив, что впредь никакой другой футболист не может носить его. А накануне мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что отныне местный стадион “Сан-Паоло” будет носить имя Диего Марадоны.

Похоже, избалованный славой, Марадона в какой-то момент утратил контроль над своими действиями. Ходили легенды о его многочисленных любовницах и сексуальных оргиях в стиле древнеримских патрициев. Мало того, он даже признал рожденных любовницами детей. Незадолго до смерти Диего встречался с моделью по имени Росио Олива, которая была младше его на 30 лет. Ради любимой он даже сделал пластическую операцию, чтобы выглядеть достойно рядом с прелестной избранницей. Пара дважды собиралась жениться, однако всякий раз все завершалось громкими скандалами с выяснением отношений. Говорили, что скандалы тайно провоцировала единственная законная жена Диего — Клаудия Вильяфанье, любившая и ревновавшая Диего даже после развода. Женщина подарила ему двух дочерей и до конца пыталась восстановить семейную идиллию.

Однако, семейные страсти были еще половиной беды. В начале 90-х Марадона пристрастился к наркотикам. А в марте 1991 года допинг-проба Диего Марадоны, взятая после одного из матчей чемпионата Италии, показала наличие в его организме кокаина. Он был отстранен от футбола на 15 месяцев, а по завершении дисквалификации перешел в испанскую “Севилью”, в составе которой сыграл всего один год. После этого вернулся на родину, где выступал за “Ньюэллс Олд Бойз” (1993) и “Боку Хуниорс” (1995-97). В октябре 1997 года в день своего 37-летия, Марадона объявил о завершении карьеры игрока, заключительный отрезок которого был полон новыми свершениями и скандалами. В 1990 году сборная Аргентины стала вице-чемпионом мира, а 4 года спустя, на мировом первенстве в США допинг-проба Марадоны дала положительный результат на наличие в его организме запрещенного вещества эфедрина. Его вновь дисквалифицировали на 15 месяцев. В качестве игрока Марадона больше не возвращался в сборную Аргентины, однако в ноябре 2008 года стал ее главным тренером. Под его руководством сборная достигла 1/4 финала чемпионата мира 2010 года. В общей сложности в 1977-1994 годах Марадона провел за национальную команду 91 матч и забил 34 мяча. С сентября прошлого года Марадона возглавлял аргентинский клуб “Химнасия и Эсгрима”.

Примечательно, что одним из инициаторов назначения Марадоны на пост главного тренера сборной был вице-президент аргентинской федерации футбола, местный армянин Норайр Накис, друживший с ним с 1977 года. Именно Накис подарил Диего знаменитые четки, которые он до конца не выпускал из рук. Более того, Накис рассказал Марадоне о трагической судьбе армянского народа, и тот настолько глубоко воспринял услышанное, что 24 апреля 1981 года в память о жертвах Геноцида армян вышел на очередную игру с трехцветным армянским флагом. “Ни один профессиональный футболист, обладающий хотя бы десятой долей потенциала Марадоны, не сделал бы такого, даже если бы его об этом попросили. Марадона же сознательно пошел на такой шаг, потому что он уважает армян и знает об Армении”, — заявил тогда Накис.

В 1996 году Диего Марадона был удостоен почетного “Золотого мяча” от французского журнала France Football. В 2000 году разделил с бразильцем Пеле приз “Игрок века” по версии ФИФА. В 2008 году Эмир Кустурица снял о нем документальный фильм.

В 2005 году Марадона в рамках программы “La noche del 10” на аргентинском телевидении брал интервью у самого себя. Он так ответил на свой заключительный вопрос: “Что бы сказал на собственных похоронах? Спасибо, что играл в футбол. Спасибо, что играл в футбол — спорт, который дарил мне радость, свободу. Это как держать небо в руках. И спасибо мячу. Так и напишите на надгробии: “Спасибо мячу”.