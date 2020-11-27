Признание Арцаха — вопрос международной повестки

Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня — считает премьер-министр Никол Пашинян. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook после того, как пришло известие о принятии Сенатом Франции резолюции, касающейся вопроса о признании Нагорно-Карабахской Республики.

Премьер-министр Армении приветствовал этот шаг французских сенаторов, охарактеризовав их решение как историческое. “Решение Сената Франции является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня”, — написал Никол Пашинян.

Принятая 25 ноября Сенатом Французской Республики резолюция “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики” была представлена к рассмотрению сенаторами Брюно Ретайо, Патрико Манне, Эрве Марселем, Алианом Агасси и Гийомом Гонтаром. После обсуждения в Сенате, в ходе которого французские депутаты призвали правительство своей страны действовать, поддержать армянский народ и признать независимость Нагорно-Карабахской Республики, законопроект был принят подавляющим большинством голосов: 305 — “за”, 1 — “против” и 30 — “воздержавшихся”.

В связи с принятием Сенатом Франции резолюции, о необходимости признания Арцаха, Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением, в котором приветствуется это решение Верхней палаты французского парламента и выражается глубокая признательность сенаторам, всем лицам и организациям, благодаря усилиям которых стало возможным принятие этого исторического решения.

“Примечательно, что в числе других важных пунктов в принятой резолюции Сенат осуждает развязанную 27 сентября против Арцаха азербайджано-турецкую военную агрессию с участием наемников-террористов и призывает власти Франции принять все возможные меры для обеспечения восстановления установленных в 1994 году границ, которые, по сути, были закреплены в бессрочном трехстороннем соглашении о прекращении огня, подписанном Республикой Арцах, Арменией и Азербайджаном.

Отмечаем важность смелой позиции Сената Франции, призвавшего правительство “признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание предметом переговоров по установлению долгосрочного мира”. Выражаем надежду, что данное решение Сената вдохновит на принятие резолюций подобного содержания и аналогичной силы, в первую очередь, в Национальном Собрании Франции, а также в других странах мира.

Вновь заявляем, что после агрессии против Республики Арцах, военной оккупации значительной части ее территории и публичного отказа Азербайджана от обсуждения вопроса ее статуса снимаются любые препятствия для признания другими государствами независимости Республики Арцах, что во многом было обусловлено опасениями помешать процессу мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Убеждены, что процесс международного признания Республики Арцах также отвечает интересам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе среднесрочным и долгосрочным интересам Российской Федерации.

Международное признание независимости Республики Арцах исходит из принципов справедливости и равноправия народов и внесет важный вклад в дело обеспечения большей безопасности, стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе”, — говорится в заявлении МИД Арцаха.